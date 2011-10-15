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Dünya

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yakınlarında patlama TRABLUS (A.A)

15 Ekim 2011 01:18

-Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yakınlarında patlama TRABLUS (A.A) - 14.10.2011 - Türkiye'nin Trabslus Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Büyükçelik yetkilileri patlamanın elçiliğe yönelik olmadığını belirtti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ile büyükelçilik rezidansı arasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama anında elçilik binasının bahçesindeki güvenlik kamerasıyla ilgilenen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamayı duyan çevredeki muhalif askerler çevreye gelişigüzel ateş etmeye başladı. Bu sırada bir isyancı asker arkadaşlarının kurşunuyla yaralandı. Türk Büyükelçiliği görevlileri patlamanın elçiliğe yönelik bir saldırı olmadığını ancak yetkililerin olayla ilgili araştırma yaptıklarını belirtti.

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