Türkiye'nin 'temel hak' anlayışı belli!

T24 - BBC'nin 26 ülkede 27 bin kişiyle yaptığı dev ankette internet erişiminin yol, kanalizasyon, elektrik gibi 'temel hak' olarak görüldüğü ortaya çıktı. Ankete göre beş kişiden dördü internet erişimini 'temel hak' olarak tanımlıyor. Sürekli erişim yasaklarıyla gündeme gelen, halen 10 binden fazla sitenin yasaklı olduğu Türkiye'de katılımcıların yüzde 90'ının interneti 'hak' olarak görmesi en ilginç sonuç. Bu oran, tüm ABülkelerini geride bırakıyor.





İnternet erişimini bir hak olarak en çok destekleyen ülkeler Meksika, Brezilya, Güney Kore ve Türkiye. Finlandiya ve Estonya, halihazırda internet erişimini vatandaşları için temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor.



GlobeScan’in BBC için yaptığı araştırmada, Güney Kore yüzde 96’lık oranla, internet erişiminin temel hak olmasını isteyenler arasında ilk sırada yer alırken, Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 90’ından fazlasının böyle olması gerektiğini düşündüğü açıklandı.



Araştırma, internetin insanların yaşamının çok önemli bir parçası olduğunu da ortaya koydu; Japonya, Meksika ve Rusya’da halkın yüzde 75’e yakının internetsiz yapamadığı görüldü.



Ankete katılanların yüzde 80’ine yakını internetin olumlu etkisi olduğunu ve kendilerine daha çok özgürlük sağladığını düşünüyor. İnternet kullanıcılarının erişimin temel hak olmasına desteği yüzde 80’i geçerken, kullanmayanların buna desteği yüzde 70’i aştı; toplamda ortalama oran yüzde 79 oldu.





‘Temel altyapı sistemi gibi olmalı’



Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Dr. Hamadoun Toure de, “İletişim hakkı göz ardı edilemez. İnternet şu ana kadarki en güçlü potansiyel aydınlanma aracı. Hükümetler interneti temel altyapı sistemi gibi görmeli, herkesin erişime sahip olma hakkı var” diyor.



Ankette Güney Kore ve Nijerya’dan kullanıcıların, hükümetlerin internetin düzenlenmesi konusuna kesinlikle dahil olmamaları gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı. Çin ve birçok Avrupa ülkesinden kullanıcılarsa bu görüşte değil. İngiltere’de yüzde 55’lik bir kesim hükümetin internetle ilgili düzenlemeler yapması gerektiğini savunuyor.





