Mercedes-Benz Türk'ün CEO’su: Terörü Türkiye’nin bir gerçeği olarak kabul ediyoruz

Mercedes-Benz Türk’ün CEO’su Britta Seeger, 5 ay önce Güney Kore’den geldiğini hatırlatarak Türkiye’deki çatışma ortamını değerlendirirken, “Güney Kore’ye gittiğimde de çılgın bir dönemdi. Kuzey Kore’deki çılgın yönetici Güney’i bombalıyordu. Aile olarak kendimizi korkmuş hissetmiyoruz. Bunu Türkiye’nin bir gerçeği olarak kabul ediyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre Mercedes-Benz Türk’ün 1 Ağustos’ta göreve gelen yeni Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, şu an Türkiye’de otomotiv sektöründeki en üst düzey kadın yönetici pozisyonunda. Göreve geldiğinden bu yana seçim, kur artışları, siyasi belirsizlik, törer saldırıları gibi çok yoğun bir gündemin içinde kendini bulan Seeger, otomotiv editörleriyle bir araya gelip tüm soruları içtenlikle cevapladı. Güney Kore’de 3 yıl görev aldıktan sonra Türkiye’de çok yoğun bir gündemin içinde kendini bulan Britta Seeger üzerine basarak Türkiye’deki terör saldırılarından dolayı bir endişe duymadığını belirterek, “Öncelikle şunu söyleyeyim, aile olarak kendimizi korkmuş hissetmiyoruz. Bunu Türkiye’nin bir gerçeği olarak kabul ediyoruz. Güney Kore’ye gittiğimde de çılgın bir dönemdi. Kuzey Kore’deki çılgın yönetici Güney’i bombalıyordu. Yani bu tip olaylara biraz alışığım” yorumunu yaptı.

Günlük bir mücadele

Yeni bir ülkede yaşamaya başladığını, Türkiye’yi tanımak ve anlamak istediğini kaydeden Seeger şöyle devam ediyor: “Türkiye’de iki şey öğrenmek gerekiyor. Birincisi meseleleri günbegün ele almak gerektiği. Ağustosta gelişimden bu yana bir seçim oldu, TL değer kaybetti vs. Türkiye’de her gün, günlük bir mücadele vereceksiniz. Bir de tedarikçilerle, şirketlerle, CEO’larla konuştuğumda ikinci öğrenilmesi gereken husus olarak şu vurgulanıyor: Türkiye’nin gücüne inanmak. Herkes Türkiye’nin gücüne inanıyor. Ben de inanıyorum. Türkiye hep zorluklardan geçmiş ama hep atlatmış. Bunun, Türkiye’nin bir gücü olduğunu düşünüyorum. Tek yapmamız gereken, gelişmeleri her gün yeniden ele alarak yönetmek.”

Kadın-erkek, zenginliktir

Türkiye’de erkek egemen bir sektör olan otomotivdeki tek kadın CEO olan Britta Seeger, bu durumun çok büyük ve dallı budaklı bir konu olduğunu belirterek, “İlk olarak samimi bir şekilde şunu söyleyeyim ki, ben kadın olarak herhangi bir zorluk yaşamadım. İkincisi, bence bu kadın olmak, erkek olmakla ilgili bir mesele değil. Deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim: Bu aslında bir zenginlik meselesi. Farklı insanlar, farklı cinsler, farklı kültürler bir arada olduğunda başarılı ekipler ortaya çıkıyor bence. Farklı geçmişlerden insanları bir zenginlik olarak bir araya getirmeyi ve bir arada görmeyi severim” dedi.

Kadınlar için rol modeli

Kadınların otomotiv sektöründe çok görülmediğini ve olmaları gereken yerde olmadıklarını da sözlerine ekleyen Seeger şöyle devam etti: “Daha eşit olmaları gerekiyor. Türkiye’deki ekipte sadece kadınların değil bütün çalışanlarımızın motivasyonundan, işine kendisini adamasından inanılmaz memnunum. Çok şaşırdım ve etkilendim. Bence bu, zenginliğin sonucu. Farklı kültürlerden, cinsiyetlerden, geçmişlerden insanların bir araya gelmesinden kaynaklanan bir güç bu. Otomotiv sektöründe beni bir rol model olarak gördüklerini umuyorum. Ben hem anneyim, hem yöneticiyim. Kadınlara kendi kariyerlerinde ilerleyip aynı zamanda ailelerini sürdürebileceklerini gösteriyorum. Genç kadınları kariyerlerini sürdürmeleri için teşvik etmek isterim. Bütün kadınlar için dileğim de bu.”