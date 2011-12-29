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Yaşam

Türkiye'nin tek hayvan mezarlığı Tuzla'da İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 14:11

-Türkiye'nin tek hayvan mezarlığı Tuzla'da İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Türkiye'nin tek hayvan mezarlığı olan Tuzla'daki mezarlığa, vatandaşlar ölen evcil hayvanlarını defnedebiliyor. Aydınlı köyünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Tuzla Hayvan Barınağı bünyesinde hizmet veren hayvan mezarlığı, 2001 yılından beri hizmet veriyor.  Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulu mezarlığa, vatandaşlar ücret ödemeden ölen evcil hayvanlarını defnedebiliyor. Özellikle köpek, kedi ve kafes kuşlarının gömüldüğü hayvan mezarlığına önceden mezar taşı yapımına izin verilirken, hayvan sahiplerinin ölen hayvanları için hazırlattığı abartılı mezar taşlarının çevreden tepki görmesi üzerine bu uygulamadan vazgeçildi. Günde ortalama 2-3 hayvanın gömüldüğü mezarları düzenli olarak ziyaret eden bazı vatandaşlar fidan dikiyor, kaybettikleri sevimli dostlarının mezarlarını suluyor. Hayvan mezarlığının içinde yer aldığı Tuzla Hayvan Barınağı'nda, birçoğu cins 600 köpeğin korunduğu bir de köpek barınağı bulunuyor. Dileyen vatandaşlar barınağı ziyaret edebileceği gibi, istediği köpeği bir bilgi formu doldurarak ücret ödemeden alabiliyor. 

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