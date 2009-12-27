'Türkiye'nin tek güvencesi TSK'

T24 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayrışma ve hesaplaşma noktasında olduğunu" ifade ederek, ''Türkiye'nin şu anda tek güvencesi, bunu demokrasi aşığı bir kişi olarak söylemek istemezdim ama, Türk Silahlı Kuvvetleridir'' dedi.



CHP Kepez İlçe Teşkilatının 1. Olağan Kongresinde konuşan Akaydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönüm noktasında olduğunu, içinde bulunulan şartların ''o kadar vahim olmamakla birlikte'' 19 Mayıs 1919'u andırır nitelikte olduğunu savundu.



Akaydın, CHP'nin, ''6 umdesinden'' biri olan devrimciliğin peşinde olması gerekirken, ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Devletçilik ilkelerinin peşinde koşmak zorunda kaldığını ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayrışma ve hesaplaşma noktasında olduğunu iddia etti.



Mustafa Akaydın, şu görüşleri savundu:



''Başımızdaki hükümet başkanı Damat Ferit'ten çok da farklı bir kimlik izlemiyor. Basınımızın büyük çoğunluğu, beni bağışlasınlar, mütareke basınından farklı bir duruş izlemiyor. Türkiye'nin şu anda tek güvencesi, bunu demokrasi aşığı bir kişi olarak söylemek istemezdim ama, Türk Silahlı Kuvvetleridir. Burada CHP'ye çok büyük görevler düşüyor. Tabii ki bunu söyleyerek, bu görevi, sırtımızı TSK'ya dayayarak yapacağız anlamında söylemiyorum, ama bir ülke düşünün ki, hükümeti Silahlı Kuvvetlerle mücadele içindedir. Böyle bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırları içinde bölünmez bütünlüğünü sürdüremezsiniz.''

