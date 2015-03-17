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Yaşam

Türkiye'nin tek altınbaşlı cüce maymun çiftinin yavrusu oldu

Yeni doğan altınbaşlı cüce maymun çiftine şu anda bir isim verilmedi

17 Mart 2015 23:13

Türkiye'de sadece Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir altınbaşlı cüce maymun doğum yaptı. Yaklaşık bir aylık olan yavru maymunun sağlık durumu iyi. Cüce maymunların en önemli özelliği, türleri arasında en küçük boyutlu olması. 


Dünyada yaşam alanlarının daralması ve nesillerinin tükenme tehlikesi yüzünden ve sayılarının azalmasından ötürü altınbaşlı cüce maymunlar anavatanı olan Brezilya'dan ülke dışına çıkarılması yasaklandı. Bununla beraber dünyada nesilleri koruma altında olan türden sadece bir çift Türkiye'de barınıyor. Türkiye'de sadece Darıca Hayvanat Bahçesi'nde bulunan altınbaşlı cüce maymun çifti bir yavru doğurdu. Yavru altınbaşlı cüce maymunun sağlık durumu oldukça iyi. 

Konuyla ilgili Cihan Haber Ajansı’nda konuşan Cenk Korugan şunları söyledi: "Dünyada nesilleri azaldığı için koruma altında. Burada da nesillerinin devam etmesi için burası Brezilya ormanlarına benzetilmiş durumda. Bunun da semeresini türün doğum yapmasıyla alınmış oldu" diye konuştu. 

Yeni doğan altınbaşlı cüce maymun çiftine şu anda bir isim verilmedi. Yeni doğan yavru cüce maymunu babasının sırtında taşıdığı annesinin ise gözcülük yaptığı görüldü.

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