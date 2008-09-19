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Kültür-Sanat

'Türkiye'nin Tarihî Sinagogları' sergisi açılıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın himâyesinde Türk Musevi Cemaati tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Tarihî Sinagogları" adlı sergi, 7 Ekimde Topkapı Sarayı M&u

19 Eylül 2008 03:00

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre sergi, Amerikalı mimar Joel Zack'ın araştırmaları ile 1996 yılında Anadolu'nun muhtelif şehir ve kasabalarında fotoğrafçı Devon Jarvis'in çektiği fotoğraflardan ve mimar Ceren Kahraman'ın yer çizimlerinden oluşuyor.

Bu çalışma için günümüzde kullanılmakta olan sinagogların yanı sıra Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde varlığı daha önce bilinmeyen ve eskiden sinagog olan mekanlar da resimlenmişti.

Bugün neredeyse tamamen yıkılmış olan Edirne Büyük Sinagogu'nun 12 yıl önceki resimlerinin de yer aldığı sergi, ilk kez ABD'nin New York kentinde açılmış ve New York Times Gazetesi'nde geniş bir şekilde yer almıştı.

ABD'de Washington, Houston ve Seattle'da da sergilenen çalışma, Türkiye'ye Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle geliyor.

7-31 Ekim tarihleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi Has Ahırlar Bölümünde ziyaret edilebilecek.

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