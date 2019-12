Türkiye'nin tarihi mirası dünyayı dolaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki çeşitli müzelerin nadide eserlerini İspanya, İsveç, İngiltere, Almanya, ABD ve Katar'da dünyayla buluşturuyor.



Türk-Alman düğün gelenekleri karşılaşması



Almanya'da, 17 Ağustosta Dortmund Sanat ve Kültür Tarihi Müzesi'nde açılacak sergi, 1960'larda Türk işçilerin göçleriyle başlayan Türk-Alman kültür yakınlaşmasını başka bir açıdan ele alacak.''Evet-Ja, İch Will! 1800'den Bugüne Düğün Kültürü ve Modası: Bir Alman-Türk karşılaşması'' başlıklı sergide, Türk ve Alman düğünlerinin benzerlikleri gözler önüne serilecek. İki ülkede de unutulmaya başlayan eski gelenekleri tekrar hatırlatacak sergi, aynı zamanda, yeni evlenecek Türk-Alman çiftlere, nostaljik ve her iki ülkenin kültürünü yansıtan düğün yapma fikrini verecek nitelikte. 25 Ocak 2009'a kadar açık kalacak sergide, Ankara Etnografya, İstanbul Türk ve İslam Eserleri, Topkapı Sarayı müzeleri, özel müze ve koleksiyonlar ile Alman müzelerinden seçme 272 eser teşhir edilecek.



Türkiye’den 122 eser New York’ta



ABD'de, tarihöncesi dönemden günümüze, iki milyon civarında sanat eserini sergileyen New York'taki The Metropolitan Sanat Müzesi, 17 Kasımdan itibaren Anadolu'nun zengin tarihi mirasından örnekleri konuk edecek. Geçen yıl 5,2 milyon kişinin ziyaret ettiği müzede açılacak, ''Babil'in Ötesi: M.Ö. İkinci Binyılda Sanat ve Uluslararası Değişim'' sergisine ilginin yoğun olması bekleniyor.



Anadolu'da M.Ö. iki binli yıllarda yaşayan Hititler gibi güçlü uygarlıkların bıraktıkları ile o dönemdeki uluslararası ilişkiler ve sanatın anlatılacağı sergi, aynı zamanda Türkiye'nin yalnızca coğrafi değil, sosyo-kültürel anlamda ve her dönemde Doğu ile Batı arasında köprü olduğunu gösterecek. Sergiye, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çorum, İstanbul Arkeoloji, Kayseri, Konya müzeleri ile Bodrum Sualtı Arkeoloji müzesine ait 122 eser gönderilecek. Sergi, 15 Mart 2009'a kadar gezilebilecek.



İslam eserleri Katar’da sergilenecek



İslam sanatında kültürel kesişmeleri konu alacak ''Sınırların Ötesinde'' sergisi de son zamanlarda kurduğu senfoni orkestrası ve kültür-sanatta yaptığı ataklarla dikkat çeken Katar'da 22 Kasımdan itibaren izlenime sunulacak. Doha İslam Eserleri Müzesi'nde, birçok devlet ve hükümet başkanının katılımıyla açılacak sergi, dünyanın önemli müzelerinin seçme eserlerini bir araya getirmesiyle de dikkat çekecek. Üç ay boyunca açık kalacak sergide, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yanı sıra British Museum, Louvre, Metropolitan, Berlin Islamic Art ve Dar Al Ather müzelerinden nadide eserler yer alacak.



Londra British Museum'da, 24 Temmuzda sanatseverlerle buluşan ''Hadrian: Empire and Conflict'' başlıklı sergi de ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Birçok ülke ve kuruma ait eserin yer aldığı sergide, Burdur Arkeoloji Müzesine ait, Sagalassos Antik Kenti'nden 2007 yılında Roma Hamamı'nda çıkartılan, Hadrian'a ait mermer heykel başı ve iki parçadan oluşan heykel bacağı teşhir ediliyor. Müzeyi gezenlerin bu iki esere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan, serginin İngiliz basınının yer aldığı, Financial Times, Daily Mail, Economist, Observer, The Guardian, The Independent gazetelerinde yazılar çıktığı kaydedildi.



İsveç'in başkenti Stockholm'deki Akdeniz Müzesi'nde devam eden ''Topkapı Sarayı ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden Porselenler'' sergisini de İsveçlilerin beğeniyle gezdiği ifade edildi. Topkapı Sarayı ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden ibrik, vazo, kase, tabak, kavanoz, matara gibi 25 porselen eserin teşhir edildiği sergi, iki gün sonra ülkeye veda edecek.



İspanya'nın başkenti Madrid'te San Fernando Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılan ''Altın Satırlar-Sakıp Sabancı Müzesi'nden Osmanlı Hat Sanatı'' sergisini, üç ayda 18 bin 100 kişi gezdi. Sevilla Real Alcazar'da da iki ay boyunca izlenime sunulan sergiyi, burada da 215 bin 74 kişi ziyaret etti.