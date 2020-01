'Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı çeteleri desteklediğini belgeledik'

Suriye’deki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerle çatışan radikal gruplara yardım ettiğinin belgelendiğini öne sürdü. Müslim, “Türkiye bize karşı çeteleri savaştırıyor. Top veriyorlar, mermi veriyorlar. Hepsini belgeledik” diye konuştu.

Taraf gazetesinden Amberin Zaman’ın Salih Müslim ile yaptığı röportaj şöyle:

- Neden bu kadar kızgınsınız?

- Vallahi hükümetinizin yaptıkları ortada. Suriye’deki çeteleri üzerimize sürmeye devam ediyorlar. Bakın Serekaniye’nin doğusundaki bölgede dikenli telleri açtılar, mayınlı arazide yol açtılar çeteler rahat girip çıkabilsinler diye.

- Tam olarak kimlerden söz ediyorsunuz?

- Ahrar Es Şam örgütü, Jabat el Nusra, El Kaide, bunlara yol açılıyor bize karşı savaşmaları için. Alok köyü var, karışık Arap-Kürt köyü. Ceylanpınar’ın batısına düşüyor. Bir de Susik köyü var. Burada iki gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor. Türkiye bize karşı çeteleri savaştırıyor. Top veriyorlar, mermi veriyorlar. Hepsini belgeledik. Gündüz gözüyle yapılıyor bunlar. İnsanların kafalarını satırla kesen, yüreklerini söküp yiyen, kadınlarımıza tecavüz eden, kaçıran bu çetelere destek veriyor. Bütün dünya susup seyrediyor.

- Türkiye ile diyalog başlatmıştınız, cihatçılara destek vermiyor eskisi kadar demiştiniz. Rojava gerçeğini kabulleniyorlar demiştiniz. Ne oldu?

- Biz de anlamıyoruz. Demek ki samimi değillermiş. Çünkü Türkiye’ye geldiğimizde Türk yetkililerine çetelerin Türkiye üzerinden yürüttükleri kirli savaş hakkında dosya sunmuştuk. Türkiye’de yardım kuruluşu, sivil toplum örgütü tabelası altında bunlara yardım edenleri de ifşa etmiştik. Türk tarafı da “bizim bilgimiz dışında oluyor” demişti. Biz de “yeni bir sayfa açıldı” diyerek samimi olduklarını umut etmiştik. Ama değillermiş. Bizimle savaşta yaralananları Türk devleti tedavi ediyor. Vergilerinizle sizler, vatandaşlar ödüyorsunuz. Gittiniz Urfa’daki devlet hastanesinde yatan yaralı çetecileri kendi gözlerinizle gördünüz, yazdınız Amberin Hanım. Bizim siviller yaralanıyor, Türkiye’de hiçbir yardım görmüyorlar. Daha geçen gün üç insanımız zamanında tedavi olamadığı için Viranşehir’de öldü. Bu arada biliyorsunuzdur, TC kimlikli vatandaşlar, bunların arasında Kürtler de var, çetelere katılıyor. Cenazeleri Türkiye’ye geri yollanıyor ama basına pek yansımıyor. En son Türk uyruklu üç kişi daha bizimkilerle çatışırken öldü. Cenazeleri ya teslim edildi ya edilecek.

- Türkiye hangi maksatla PYD’ye karşı tarif ettiğiniz şekilde davranıyor?

- Maksat belli. Kürtleri zayıflatmak. Yok etmek. Türkler [iktidarı kast ediyor] son zamanlarda daha hırçın hâle geldiler çünkü Amerika’nın Esad’ı vuracağını zannediyorlardı. Kürtlerin de zayıflayacağını hesaplıyorlardı herhalde. Ama işler tersine dönünce hırçınlaştılar. Bize daha fazla yüklenmeye başladılar. Türkiye’nin politikasını anlamak zor. Bir yandan çetelere silah veriyor bir yandan bizimle konuşuyor. Biz de hayret ediyorduk.

- Türkiye’yle görüşmeleriniz sürüyor mu peki? Türkiye’ye tekrar gelecek misiniz? Yoksa diyalogunuz koptu mu?

- Vallahi şu an için ayarlanmış herhangi bir görüşme yok. Biz her zaman görüşmeye hazırız. “Diyalog koptu” demek istemiyoruz. Tam tersi diyalog devam etsin istiyoruz. Türkiye ile iyi dost ve kardeşlik ilişkilerimiz olsun istiyoruz. Türkiye’ye bizim tarafımızdan bir tek fiske dahi atılmadı bugüne kadar. O yüzden Türkiye’nin bu tutumunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bakın sınırlar hâlâ kapalı. Bir aya yakındır tek bir yardım konvoyu geçmedi bizim tarafımıza. Halkımız savaş koşullarında büyük zorluk içerisinde yaşıyor. Elektrik, su, akaryakıt, ilaç sıkıntısı had safhada. Bize yönelik ambargo sürüyor. Türkiye’den ileride görüşme çağırısı olursa biz buna kapalı değiliz. Ama belirtiler hiç de iyi değil...