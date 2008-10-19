Türkiye'nin standı lüfer ızgara gibi!

Türkiye'nin Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki standı pek beğenilmedi. Tanıl Bora durumu fıkrayla izah etti!



Frankfurt Kitap Fuarı’nda Konuk Ülke Türkiye Programı’nın bugünkü kapanışında şair Gülten Akın’ın sözlerini, yazar Ayfer Tunç seslendirecek.

Kapanışta Konuk Ülke statüsünün o yılki ülkeden bir yazarın, gelecek yılın konuk ülkesinden bir yazara devrettiği geleneksel törene, Gülten Akın rahatsızlığı nedeniyle katılamayacak. Gelecek yılın Konuk Ülkesi Çin’den bir yazarın katılacağı tören için Akın’ın hazırladığı konuşmayı Tunç okuyacak.

Fuardaki Türkiye programı, dün bir basın toplantısıyla değerlendirildi. Ulusal komite üyelerinin katıldığı toplantıda, etkinliklerin büyük ilgi gördüğü, fuardaki ziyaretçilerin Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini tanıma olanağı bulduğu, genç yazarların dünyaya açılması fırsatın ‘en iyi şekilde’ değerlendirildiği söylendi.

Toplantıda bazı yayıncıların ve ziyaretçilerin hazırlıkları ‘başarısız’ bulduğu yönündeki bir soruya Türkiye Komitesi Eşbaşkanı Müge Sökmen, “22 yıldır bu fuara geliyorum, ne standlar ne etkinlikler gördüm. Burada ama, yayıncılarımızın çeviri hakları satmak için kendilerini güçlendirilmiş hissetmeleri. Nitekim İletişim, Günışığı gibi hazırlıklı gelen yayınevleri çok iyi sonuçlar aldı. Herkes bir telif satsa, Tükçeden 100 yeni çeviri yapılacak demektir” dedi.

Stand tasarımının kötü olduğu yönündeki eleştiri cevaplayan küratör Sadık Karamustafa, “Biz 100 yayıncıya rahat edecekleri yerler hazırlamayı hedefledik ve yaptık. Öyle teknolojik, görsel şovlar yapmak amacımız yoktu. O nedenle son derece basit ve rahat kullanılır bir tasarım seçtik” dedi.

Konuyla ilgili söz alan Tanıl Bora da bir fıkra anlattı: Necip Usta, uluslararası bir aşçılık yarışmasında lüfer ızgara yapmış. Sormuşlar, “Bunun sosu filan yok mu?” diye. Necip Usta da “Lüfer o kadar nefis bir balıktır ki, saklayacak ayıbı yoktur” demiş... (Radikal)

