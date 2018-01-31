Türkiye’nin son konargöçer topluluklarından Sarıkeçililer için sağlanan iskân hakkı iptal edildi. Gerekçe olarak, köylülerle aralarında çatışma çıkabileceği iddiası öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye’de, Toros Dağları çevresinde konar-göçer olarak yaşamlarını devam ettiren Sarıkeçili yörükleri otlakların azalması, göç yollarında çektikleri sıkıntılar gibi sorunlardan dolayı iskân edilmek için 12 yıl önce talepte bulundu. Talepler doğrultusunda 5543 Sayılı Iskân Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince yörüklerin Karaman bölgesine yerleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Mersin Valiliği’ne başvuran 86 Sarıkeçili yörük ailenin hak sahipliği olduğu tespit edildi. Sarıkeçili yörükleri için Karaman’ın Kisecik köyü sınırlarında bulunan hazineye ait mera özelliği taşıyan arazi iskân bölgesi olarak belirlendi. 143 hektarlık alana 480 kişiye konut yapılması için imar planları hazırlandı. Planlar Karaman İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından 4 Mayıs 2016’da onaylandı. Böylelikle Sarıkeçeli yörüklerinin iskân yeri de resmen belirlenmiş oldu.

Bilirkişi: Çatışmaya neden olabilir

Ancak Kisecik köyü sınırında bulunan mera özelliğindeki arazinin iskâna açılmasına köylüler itiraz etti. Kisecikliler imar planlarının iptali için Konya 1. İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal davası açtı. Başvuruyu inceleyen mahkeme konuyla ilgili bir bilirkişi incelemesi istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yörüklerin iskânı için belirlenen hazine arazisinin mera özelliği taşıdığı, bölgenin mera olarak kullanılması sürdürülebilir ekonomi açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

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