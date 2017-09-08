Türkiye'nin son 16'daki rakibi İspanya oldu

Türkiye - Letonya: 79-89
İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Türkiye, Letonya\'ya 89-79 mağlup olarak grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turunda İspanya ile eşleşti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Letonya 24-22 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Letonya, devreye 47-38 önde girdi.
Üçüncü periyotta Türkiye maça yeniden ortak olurken, maçın son çeyreğine 6 sayılık Letonya üstünlüğüyle girildi. Maçın son bölümünde istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlılar, sahadan 89-79 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Letonya\'dan Kristaps Porzingis olurken, Türkiye\'den Cedi Osman 24 sayı üretti.
ŞAMPİYONADA GRUP AŞAMASI TAMAMLANDI
Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda grup aşaması tamamlanırken, son 16\'da eşleşmeler de belli oldu.
Günün sonuçları şu şekilde:
C GRUBU
Çekya - Hırvatistan: 69-107
Macaristan - İspanya: 64-87
Karadağ - Romanya: 86-69
D GRUBU
Rusya - Büyük Britanya: 82-70
Belçika - Sırbistan: 54-74
Bu sonuçların ardından C Grubu\'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan gruptan çıkarken, D Grubu\'ndan Sırbistan, Letonya, Rusya ve Türkiye bir üst tura yükseldi.
Son 16 turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Slovenya - Ukrayna
Finlandiya - İtalya
Litvanya - Yunanistan
Almanya - Fransa
İspanya - Türkiye
Hırvatistan - Rusya
Karadağ - Letonya
Macaristan - Sırbistan
Türkiye ile İspanya arasındaki son 16 turu mücadelesi, 10 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanacak.
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