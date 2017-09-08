Türkiye'nin son 16'daki rakibi İspanya oldu

Türkiye - Letonya: 79-89

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Türkiye, Letonya\'ya 89-79 mağlup olarak grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Letonya 24-22 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Letonya, devreye 47-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta Türkiye maça yeniden ortak olurken, maçın son çeyreğine 6 sayılık Letonya üstünlüğüyle girildi. Maçın son bölümünde istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlılar, sahadan 89-79 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Letonya\'dan Kristaps Porzingis olurken, Türkiye\'den Cedi Osman 24 sayı üretti.

ŞAMPİYONADA GRUP AŞAMASI TAMAMLANDI

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda grup aşaması tamamlanırken, son 16\'da eşleşmeler de belli oldu.

Günün sonuçları şu şekilde:

C GRUBU

Çekya - Hırvatistan: 69-107

Macaristan - İspanya: 64-87

Karadağ - Romanya: 86-69

D GRUBU

Rusya - Büyük Britanya: 82-70

Belçika - Sırbistan: 54-74

Bu sonuçların ardından C Grubu\'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan gruptan çıkarken, D Grubu\'ndan Sırbistan, Letonya, Rusya ve Türkiye bir üst tura yükseldi.

Son 16 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Slovenya - Ukrayna

Finlandiya - İtalya

Litvanya - Yunanistan

Almanya - Fransa

İspanya - Türkiye

Hırvatistan - Rusya

Karadağ - Letonya

Macaristan - Sırbistan

Türkiye ile İspanya arasındaki son 16 turu mücadelesi, 10 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanacak.

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