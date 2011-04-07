Türkiye'nin sıradışı okurları

Hülya Karabağlı- T24/ ANKARA



Kültür ve Turizm Bakanlığı, bilinen okur profiline uymayan sıra dışı okurların öykülerini belgesel yaptı. Belgeselde, geceleri çalışan bilet gişesi memurunu, fabrika işçisini ve 65 yaşındaki İbrahim amcanın tüm zorluklara rağmen kütüphaneden ve okumaktan vazgeçmediğini anlatıyor. Sıra dışı okurlar Türkiye’nin farklı yerlerinde ayakta durmaya çalışan aslında içimizden biri olan okurlar.









ÖDÜL ALDILAR





Türkiye'deki okuma alışkanlığı ile kütüphane kullanımını bir arada ele alan Sıra Dışı Okurlar Belgeseli, "okuma" alışkanlığının ödüllendirilmesiyle bir ilk olma özelliğini taşıyor. Belgeselde okuma eyleminin aslında farklı ve bazı kişilere has bir eylem değil, tam aksine sıradan bir alışkanlık, bir kültür olduğuna vurgu yapılıyor. Aldığı eğitim ya da yaptığı iş gereği okumak zorunda olan çoğu bireylerde bile bu alışkanlığın gelişemediği anlatılıyor. Bunun yanı sıra hiçbir zorunluluğu olmadığı ya da herhangi bir eğitim almadığı halde kendi kendine okuma alışkanlığı kazanmış ve bunu yaşamının en önemli parçası haline getirmiş toplumun her kesiminden kişilere yer veriliyor.



Okuduklarıyla yaşamına yön vermiş ve birtakım yaşamsal sorunlarına çözüm bulmuş, sıra dışı yaşamlarında kitaba, kütüphaneye ve okumaya çok büyük yer ayıran bu "sıra dışı" insanlar belgeselin ana kahramanlarını oluşturuyor. Belgeselde yer alan sıra dışı okurlardan bazılarının kısa hikâyeleri şöyle:

TORUNUNU GETİRİRKEN OKUR OLDU: Muazzez Balkan, torununu kütüphaneye getirip götürürken kendisi de kütüphaneye üye olmuş. Balkan'ın günleri artık kitapsız geçmiyor ve kitapları elinden düşürmüyor.

İŞÇİ EMEKLİSİ GAZETECİ : 1933 İzmir doğumlu olan Neşat Öztekin işçi emeklisi. İlkokul mezunu olmasına rağmen, içindeki okuma ve araştırma arzusu her geçen gün artarak devam ediyor. Öztekin okuma alışkanlığının yanı sıra 51 yıldır araştırmacı gazetecilik yapıyor.

GECELERİ BİLET GİŞESİNDE: 1951 doğumlu olan Selçuk Gültepe, işçi emeklisi. Bir otobüs firmasına ait bilet gişesinde geceleri çalışıyor. Koşullar ne olursa olsun kütüphaneye giden Gültepe, kütüphane kayıtlarına göre 18 ayda 495 kitap okumuş.

FABRİKADA ÇALIŞIYOR: 1988 doğumlu olan Fatih Dalarslan, bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Lise mezunu olan Dalarslan, ilkokuldan beri kütüphaneye düzenli olarak gidiyor. Kütüphanede sunulan hizmetleri ve kütüphanede bulunan kitaplara ilişkin sahip olduğu bilgi nedeniyle zaman zaman onu kütüphane personeli olduğu zannediliyor.

65 YAŞINDAKİ İŞ ADAMI: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilik yapan İbrahim Kaplan 65 yaşında bir işadamı. Uzun yıllardan beri kütüphaneyi düzenli kullanan Kaplan, Milas otomasyon programından tarama yaparak araştırmak istediği kitapları ödünç alıyor.

MÜRÜVVET ÖĞRETMEN: Sakarya Dr. Nuri Bayar İlköğretim Okulu öğretmeni olan Mürüvvet Ceylan iyi bir kütüphane kullanıcısı olduğu gibi, öğrenci ve öğrenci velilerini de Sakarya İl Halk Kütüphanesine üye yaparak, kütüphanede düzenli olarak "Okuma Günler" düzenliyor. Böylece okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.