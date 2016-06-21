Türkiye'nin silah projesini satmaktan tutuklanan MKE Müdürü: Paraları hacca gitmek için biriktirdim!

Milli Piyade Tüfeği'ne ilişkin bilgileri sattığı iddiasıyla tutuklanan, aynı zamanda AKP Siyaset Akademisi mezunu olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tanrıverdi ifadesinde, evinde bulunan paraların eşiyle hacca gitmek için biriktirdiği paralar olduğunu iddia etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede, Tanrıverdi’nin silah tüccarına sadece iki silahın değil toplam 16 silaha ait bilgileri satmaya çalıştığı öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’ın hazırladığı iddianamede MKEK, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Tanrıverdi'nin, “Rüşvet almak, devlete ait gizli kalması gereken fenni keşif, buluş ve sınai yeniliklerden yararlanma” iddiasıyla 29 yıla kadar hapsi istendi.

"Hacca gitmek için biriktirdim!"

İddianamede, ABD Virginia Eyaletinin Afton Şehrinde Zenith Fire Arms isimli silah firmasının sahibi, aynı zamanda MKEK’nin ABD temsilciğini üstlenen Kutlay Kaya’nın ihbarı üzerine soruşturmanın başladığı belirtildi.

Kutlay Kaya’nın ifadesinde, “2016 Ocak ayının ortalarında fabrikada şüpheliyle görüştüğünde kendisine MP 5’in tüm çizimlerini verebileceğini, maaşının yetmediğini söylediği; yardım talebinde bulunduğu, şüphelinin istediği tüm çizimleri 200 bin TL karşılığında verebileceğini bildirdiği, son görüşmelerini mart ayı içerisinde yaptığı, MPT 76 model yeni üretilen silahın çizim ve tüm dökümanları karşılığında şüphelinin 300 bin dolar karşılığında anlaştıkları”nı belirttiği kaydedildi.

İddianamede Tanrıverdi’nin savunmasına da yer verildi. Tanrıverdi ifadesinde, “Evinde ele geçirilen paralar ilk kez gideceği hac ziyareti için biriktirmiş olduğu paralar olduğunu, herhangi bir belge karşılığında alınan paralar olmadığını” söylediği belirtildi.

İddianamenin ekinde Tanrıverdi’yi ihbar ederek yakalanmasını sağlayan işadamı Kaya hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, rüşvet verme suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

İddianameye göre, Kaya, ifadesinde, "ABD'deki Zenith Fire Arms isimli firmanın sahibi olduğunu, uluslararası silah ticareti yaptığını, hem Türk hem de ABD vatandaşı olduğunu" belirterek, MKEK'ye iş nedeniyle gidip geldiği için Tanrıverdi'yi tanıdığını anlattı.

Kaya, "Tanrıverdi'nin teklif ettiği çizimlerin, kendisi için milyon dolarlar değerinde olmasına rağmen Türkiye'nin menfaatlerine aykırı olduğu için ona sinirlenerek, onu yakalatmaya karar verdiğini" söyledi.