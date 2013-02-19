'Türkiye'nin sesi' Mustafa Bozkurt oldu

Star TV'de yayınlanan , 'O Ses Türkiye' adlı yarışmanın kazananı belli oldu. Türkiye'den izleyenlerin attığı SMS'lerle belirlenen yarışmanın kazananı Mustafa oldu.

60 bin kişi arasından sıyrılan, 2012'nin ekim ayında jürinin karşısına çıkan ve sonrasında rakiplerini eleyen adaylardan 4'ü, dün gece büyük finalde yarıştı. Onur Uğuş (Hülya Avşar), Berkan Taşkın (Murat Boz), Ayda Mosharraf (Murat Boz) ve Mustafa Bozkurt (Mustafa Sandal) canlı yayında performanslarını sergiledi ve Ayda ile Mustafa son ikiye kaldı.

İki isim geçmiş programlarda seslendirdikleri şarkılardan ikisini söyledi. Ve gelen SMS'ler sonunda Mustafa Bozkurt, Türkiye'nin sesi oldu. Yaklaşık 4 saat süren canlı yayın sonunda birinciliği elde eden Mustafa Bozkurt, ödül olarak bir albüm ve son model bir araba kazandı.

(ntvmsnbc)