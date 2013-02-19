T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Türkiye'nin sesi' Mustafa Bozkurt oldu

'O Ses Türkiye' yarışmasında birinci olan Mustafa Bozkurt kardeşlik mesajı verdi ve birinciliği Ahmet Kaya'ya armağan etti

19 Şubat 2013 12:49

Star TV'de yayınlanan , 'O Ses Türkiye' adlı yarışmanın kazananı belli oldu. Türkiye'den izleyenlerin attığı SMS'lerle belirlenen yarışmanın kazananı Mustafa oldu.

60 bin kişi arasından sıyrılan, 2012'nin ekim ayında jürinin karşısına çıkan ve sonrasında rakiplerini eleyen adaylardan 4'ü, dün gece büyük finalde yarıştı. Onur Uğuş (Hülya Avşar), Berkan Taşkın (Murat Boz), Ayda Mosharraf (Murat Boz) ve Mustafa Bozkurt (Mustafa Sandal) canlı yayında performanslarını sergiledi ve Ayda ile Mustafa son ikiye kaldı.

İki isim geçmiş programlarda seslendirdikleri şarkılardan ikisini söyledi. Ve gelen SMS'ler sonunda Mustafa Bozkurt, Türkiye'nin sesi oldu. Yaklaşık 4 saat süren canlı yayın sonunda birinciliği elde eden Mustafa Bozkurt, ödül olarak bir albüm ve son model bir araba kazandı.

(ntvmsnbc)

ETİKETLER

O Ses TürkiyeOnur UğuşBerkan TaşkınAyda MosharrafMustafa Bozkurtyarışmaacun ılıcalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24