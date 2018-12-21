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Yaşam

Türkiye'nin sebze üretim merkezinde, seralar sular altında

Üreticiler seralardaki suları kendi çabalarıyla ile boşaltırken, sular altında kalan sebzeleri de hasat etmeye çalışıyor

21 Aralık 2018 03:00

Özgür Özer / Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde, son üç gündür etkisini gösteren sağanak yağış özellikle denize yakın olan Kulak ve Bahşiş mahallelerindeki tarla ve seraları sular altında bıraktı. Seralardaki sel baskını havadan da görünülendi.

Selden etkilenen marul, kabak, biber ve patlıcan seralarındaki üreticiler alt yapı eksikliği nedeniyle her yıl sular altında kalan tarlaları yüzünden sıkıntı yaşadıklarını iletti.

Her yıl bu manzarayla karşılaştıklarını anlatan üreticiler, bölgeye yapılacak 9 dev motopomp yatırımının bir an önce bitirilmesini talep etti.

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