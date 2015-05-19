Türkiye’nin İspanya'dan satın alacağı uçağın düşme sebebi neydi?

Türkiye için üretilen A400M askeri nakliye uçağının 9 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu sırasında düşmesinin nedeninin yazılım sorunu olduğu iddia edildi.

Spiegel Online internet sitesinde yer alan haberde, A400M uçağının, yazılımındaki sorun nedeniyle kalkıştan hemen sonra 3 turboprop motorunun durduğu ifade edildi.

Sevilla'da düşen uçağı inceleyen mühendisler yazılım sorununu tespit etti. Buna göre kalkıştan hemen sonra bilgisayar, yazılımdaki hata nedeniyle motorlara durması talimatını verdi ve motorlar durarak uçağın düşmesine neden oldu.

Pilotların bu durumda yapabilecek fazla bir şeyleri olmadığının belirtildiği haberde, pilotların yine de kalkış yaptıkları alana dönmek için hamle yapmalarına rağmen uçağın bir tarla üzerine düşmesine engel olamadıkları kaydedildi.

Haberde ayrıca Airbus'un Sevilla'daki üretim yerinde kalite problemi yaşandığı ve bu nedenle tüm yönetimin değiştirildiği bilgisi verildi. 9 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu sırasında düşen askeri nakliye uçağının mürettebatından 4 kişi ölmüş, 2 kişi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kaza sonrası uçuş yasağı

Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı A400M'lerin projesi, 2003'te Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'un katılımıyla başlatılırken, mali problemler nedeniyle üretimde gecikme yaşanmıştı. Uçağın üretimine 2011'de başlanmıştı. 31 milyar avroluk yatırımla toplam 180 A400M'in üretileceği projede, Türkiye 10 uçak sipariş etmiş, ilk teslim 2014 Nisan'da yapılmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İspanya'da test uçuşundaki Airbus A400M nakliye uçağının düşmesi üzerine, envanterindeki aynı model iki uçağın uçuşlarını bir süreliğine durdurduğu öğrenilmişti.