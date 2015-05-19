T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye’nin İspanya'dan satın alacağı uçağın düşme sebebi neydi?

Test uçuşu sırasında düşmesinin nedeninin yazılım sorunu olduğu iddia edildi

19 Mayıs 2015 19:20

Türkiye için üretilen A400M askeri nakliye uçağının 9 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu sırasında düşmesinin nedeninin yazılım sorunu olduğu iddia edildi.

Spiegel Online internet sitesinde yer alan haberde, A400M uçağının, yazılımındaki sorun nedeniyle kalkıştan hemen sonra 3 turboprop motorunun durduğu ifade edildi.     

Sevilla'da düşen uçağı inceleyen mühendisler yazılım sorununu tespit etti. Buna göre kalkıştan hemen sonra bilgisayar, yazılımdaki hata nedeniyle motorlara durması talimatını verdi ve motorlar durarak uçağın düşmesine neden oldu.     

Pilotların bu durumda yapabilecek fazla bir şeyleri olmadığının belirtildiği haberde, pilotların yine de kalkış yaptıkları alana dönmek için hamle yapmalarına rağmen uçağın bir tarla üzerine düşmesine engel olamadıkları kaydedildi.     

Haberde ayrıca Airbus'un Sevilla'daki üretim yerinde kalite problemi yaşandığı ve bu nedenle tüm yönetimin değiştirildiği bilgisi verildi. 9 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu sırasında düşen askeri nakliye uçağının mürettebatından 4 kişi ölmüş, 2 kişi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

     

Kaza sonrası uçuş yasağı

     

Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı A400M'lerin projesi, 2003'te Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'un katılımıyla başlatılırken, mali problemler nedeniyle üretimde gecikme yaşanmıştı. Uçağın üretimine 2011'de başlanmıştı. 31 milyar avroluk yatırımla toplam 180 A400M'in üretileceği projede, Türkiye 10 uçak sipariş etmiş, ilk teslim 2014 Nisan'da yapılmıştı.     

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İspanya'da test uçuşundaki Airbus A400M nakliye uçağının düşmesi üzerine, envanterindeki aynı model iki uçağın uçuşlarını bir süreliğine durdurduğu öğrenilmişti.

ETİKETLER

testuçuşkazaispanyauçakyazılım

İlgili Haberler

İspanya'daki uçak kazasının ardından Türkiye, Airbus A400M uçuşlarını askıya aldı

İspanya'da test uçuşu yapan ve ilk kez havalanan uçağın düştüğü olayda, dört kişi hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24