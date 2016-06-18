Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi'nden Moskova'nın 'derin' adamı ile sürpriz görüşme

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Ümit Yardım’ın, bir süre önce Moskova’da aşırı sağcı politikacı Vladimir Jirinovski’yle buluştuğu ve görüşmede Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yardım, görüşmenin arabulucu arayışı olmadığını belirtti. Özel bir dairede gerçekleşen ikili görüşmeyi teyit eden bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Kısa süre önce bir görüşme yapıldığı doğrudur. Biz bu tür temasların içeriğini ilke olarak paylaşmıyoruz. Ancak görüşmede doğal olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin içinde olduğu durum da ele alınmıştır” dedi.

Yetkili, “Büyükelçimizin Rusya Federasyonu’ndaki pek çok muhatabıyla olduğu gibi Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Jirinovski’yle de temas içinde olup, bu kapsamda kısa süre önce bir görüşme yapıldığı doğrudur” dedi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, özetle şunları söyledi:

“Biz bu tür görüşmelerin içeriğini ilke olarak paylaşmıyoruz. Mamafih görüşmede tabiatıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinin içinde olduğu durum da ele alınmıştır. Türkiye, 24 Kasım hadisesi sonrasında meseleyi yapıcı bir şekilde geride bırakmaya yönelik tutumunu, ortak komisyon kurma önerisiyle ortaya koymuştu. Bu yaklaşımımızı, en üst seviyede gönderilen milli gün tebrik mesajlarıyla sürdürdük. Rusya’nın da artık konuya sağduyulu bir şekilde yaklaşmasını ve diyalog çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz.”

Geçen salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rusların milli bayramı olan 12 Haziran Rusya Günü vesilesiyle, bir kutlama mesajı gönderdiği bilgisi, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından basınla paylaşıldı. Erdoğan, Putin’e hitaben 12 Haziran tarihinde gönderdiği mesajında, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin gelecek süreçte hak ettiği seviyeye ulaşması dileğinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e aynı vesileyle bir tebrik mesajı gönderdi.

"Arabuluculuk değil"

Büyükelçi Ümit Yardım, Vladimir Jirinovski ile gerçekleşen temasın arabulucu arayışı olmadığını söyledi. Jirinovski ile görüşmenin 3 Haziran tarihinde gerçekleştiğini söyleyen Büyükelçi Yardım, “Bu temasa bakarak Rusya siyasi partileri arasında arabulucu aradığımız anlamı çıkarılmamalı. LDPR lideri Jirinovski ile Rusya parlamentosunda temsil edilen üçüncü büyük parti olarak görüştük. Rusya’da toplum görüşüne yön veren siyasi partilere Türkiye’nin tutumunu anlattık” dedi. Ümit Yardım, LDPR’nin yanı sıra Rusya Komünist Partisi lideri Genadiy Zyuganov ile de görüşme planları bulunduğunu da dile getirdi.

"Ben de davet edildim"

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov iftar yemeğine davet edilmeden önce kendisinin 12 Haziran Rusya Egemenlik Bayramı kutlamasına davet edildiğini de belirten Büyükelçi Yardım, “12 Haziran Rusya Egemenlik Bayramı gününde diğer diplomatik misyonlar yanı sıra ben de Kremlin Sarayı’na davet edildim. Kremlin Sarayı surları içinde yapılan törende Türkiye Büyükelçisi olduğum için kimse kötü gözle bakmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Enerji Bakanı Novak ile tokalaştık. Dolayısıyla Rusya ile aramızda diplomatik ilişki eksiksiz devam ediyor. Bir sınırlama söz konusu değil. Değişen tek şey yoğunluk. Uçak krizi patlak vermeden önce aramızda çok daha fazla teğet noktaları vardı” dedi.

"İlişkilerin nasıl düzeleceğini konuştuk"

Bu arada LDPR lideri Vladimir Jirinovski’nin sözcüsü de Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım ile yapılan görüşme hakkında kısa açıklamada bulundu. Temasın bir iyi niyet görüşmesi olduğunu vurgulayan sözcü, “Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin düzelmesi için nasıl adımlar atılması gerektiğini ele aldık. Şahsen biz LDPR partisi olarak aramızda patlak veren uçak krizinde ABD gibi üçüncü tarafların rol oynadığını da ima ettik” ifadelerini kullandı.

"Putin'e görüş açıklıyor"

Şimdiki Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov gibi, Jirinovski de bir Türkolog. Avrasya bölgesi uzmanları, her iki isim de Putin’e Türkiye ile ilişkilere ilişkin görüş veriyorlar. Aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti’nin (LDPR)¸ eski adıyla Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin 1992’deki kuruluşundan beri liderliğini yürüten Jirinovski, kamuoyunda farklı çıkışlarıyla tanınıyor. Ancak konunun uzmanları, Jirinovski’nin, ilgili çevreler tarafından Rusya’da “derin devletin” resmi olarak dile getiremediklerini, kendi üslubuna göre kamuoyu konuşmalarında dile getiren kişi olarak bilindiğini ve böyle kabul gördüğünü belirtiyorlar. Rus medyasında sık sık Türkiye karşıtı söylemleriyle yer bulan Jirinovski, en son, geçen Mart ayında “Avrupa ile anlaşan Türkiye’nin, Suriye’nin intikamını almak için mülteci akımını Kafkaslar üzerinden Rusya’ya yönlendirmeye hazırlandığını” iddia etmişti. “Moskova’nın Sesi” radyosuna konuşan Jirinovski, “Rusya’nın tıpkı Sovyet Birliği dönemindeki gibi KGB tarzı bir istihbarat örgütü kurması gerek. Özellikle güney istikametinde sınırlarımızı kuş uçmaz hale getirmeliyiz” demişti.