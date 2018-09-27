"Türkiye'nin rekor kurtarma paketine ihtiyacı var"

Türkiye’deki kur krizi uluslararası piyasaların gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Avustralya merkezli Macquarie Bank’ın stratejistleri, Türkiye’nin 75 milyar dolarlık rekor kurtarma paketi kredisine ihtiyaç duyduğunu, bunun 50 milyar dolarlık rekor IMF-Arjantin anlaşmasını gölgede bırakacağını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre stratejistler Thierry Wizman ve Gareth Berry, faiz artışının yeterli olmadığını, Türkiye’nin iflasları ve sermaye kaçışını engellemek, borçlarını çevirmek için yüksek krediye ihtiyaç duyduğu öne sürdüler.

Borçlar için kredi şart

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir faiz artışına izin vermesini beklemediklerini vurgulayan ikili, Türkiye’nin 180 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcunun yanında 100 milyar dolarlık döviz rezervinin ve 160 milyar dolarlık döviz mevduatının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden profesör Steve Hanke, Erdoğan’ın IMF ile çalışmayı istemeyeceğini çünkü IMF’nin ipleri eline almasının Erdoğan tarafından kabul edilemez bulunacağını öne sürdü. Business Insider’da yayımlanan haberde ayrıca, Ankara IMF’ye başvursa bile ABD’nin bu başvuruyu veto edebileceği hatırlatıldı.