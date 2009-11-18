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Politika

'Türkiye'nin PKK'ya karşı çabalarının destekçisiyiz'

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Başkanı Robert Mueller günübirlik ziyaret için bugün Ankara'daydı.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Başkanı Robert Mueller günübirlik ziyaret için bugün (18 Kasım 2009) Ankara'daydı. Hükümet yetkilileri ve meslektaşlarıyla temaslarda bulunan Muller, ABD'nin terörle mücadele desteğini yineledi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Mueller, terörle mücadelede süregelen önemli işbirliğimiz ve kanunların uygulanmasına ilişkin konuları ele almak üzere Ankara'daydı. Türkiye, terörle küresel mücadelede önemli ortaklarımızdandır ve Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı çabalarını güçlü bir şekilde desteklemekteyiz" denildi.

FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, terör ve uluslar üstü örgütlü suçlarla mücadele konusunda uzun bir ortak çalışma geçmişine sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Terör ve suçlulara karşı ortak mücadelemizde daha yakın ve daha etkili işbirliği için görüş alışverişinde bulunmayı istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mueller'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile görüştüğü kaydedildi.

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