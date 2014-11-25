Türkiye'nin pirinç deposunu besleyen Gönen Çayı zehir saçıyor!

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki 10 bin dönümlük tarım arazisini besleyen Gönen Çayı’nın zehir saçtığı ortaya çıktı. Deri ve diğer sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenen çayın suyunu inceleyen TÜBİTAK, ağır kimyasallar tespit etti. ‘Türkiye’nin pirinç deposu’ olan bölgede tüm uyarılara rağmen önlem alınmıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde on bin dönümlük tarım arazisinin, kimyasal değerleri üst sınırlarda gezen zehirli su ile beslendiği ortaya çıktı. Çayın, 2015 yılında elli bin dönümlük çeltik üretiminin yapıldığı tarım arazisini sulaması planlanıyor.

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre, 2015’de de elli bin dönüm tarım arazisini sulayacak olan Gönen Çayı çevresinde arıtma skandalı yaşanıyor. Biga’da Güvemalan, Kepekli, Gerlengeç, Koruoba, Sinekçi, Bozlar ve Sığırcık Köylerinin sulayan Gönen Çayı 2013 yılında TÜBİTAK tarafından analiz edildi. Yapılan analiz sonucunda suya karışan kimyasalların suyu zehirlediği anlaşıldı. Sebebi ise bölgede bulunan altmış adet tabakhane, süt tozu ve bio enerji üretim fabrikaları. Fabrikaların çoğu arıtma tesisi kullanmadan kimyasal atıklarını çaya bırakıyor.

Suyun zehirlenmesine sebep olan tabakhanelerin bulunduğu alanda incelemeler yapan Gönen Ovası Sulama Birliği Müdürü Ziraat Mühendisi Aktan Çömlekçioğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. “Fabrikaların atıklarını çaya bıraktığı boruları bulduk. Numuneler aldık” diyen Çömlekçioğlu, alınan numunelerin kimyasal maddeyi aratmadığını söyledi. Çömlekçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Raporlar da bu durumu ortaya koyuyor zaten. İmza kampanyası başlattık. Beş bine yakın imza topladık. Yetkililere ilettik. Fakat hiçbir değişiklik olmadı.”

Fabrika bölgesinde bulunan arıtma tesislerinin yüksek maliyet sebebiyle kullanılmadığını söyleyen Çömlekçioğlu: “Bu suyun kullanıldığı arazilerden en az 6-7 bin ton çeltik elde ediliyor. Bu da 3-4 bin ton pirinç demek, sofralara gelen kanserojen madde demek” şeklinde konuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin verilerine göre tüm Türkiye’de 2013 yılında 900 bin ton pirinç üretildi.

Domates de üretiliyor

Bölgede tarım ve hayvancılık yapan Gökhan Gür, yaşadıkları sorunları anlattı. Balıkesir’de bulunan araziler için Gönen Barajı yapıldığını ve bu arazilerin barajdan sulandığını söyleyen Gür, “Bu sular temiz. Fakat bizim arazilerimize doğrudan Gönen Çayı’ndan su veriliyor. Bu su ise zehirli. Ben 32 yaşındayım, 15 yaşındayken bu çaydan balık yakalıyordum. Şu an hiç balık yok” dedi. Gür, bölgede çeltiğin yanında domates ve mısır da üretildiğini kaydetti.

CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ise konuyu Meclis’e taşıdı. Konuya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Sarıbaş, önergede suyun iyileştirmesi adına hiçbir işlem yapılmamasının nedenini sordu.