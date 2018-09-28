Türkiye'nin patates tohumu ihtiyacını Sivas karşılıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli patates üretim merkezlerinin başında gelen Sivas\'ta, bu sebzenin ülke genelindeki tohumluk ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Türkiye\'ye yetecek kadar patates üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye\'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas\'ta, tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı. Kentte 55 bin dekarlık arazide ekim yapılan patatesten, 60 bin ton rekolte bekleniyor. Tohumluk patates üretiminde Konya\'nın ardından 2\'nci sırada, yemeklik üretiminde ise 8\'inci sırada yer alan Sivas, Türkiye\'de hasadın en son yapıldığı il konumunda bulunuyor. Kabuğunun kalın olması, aromasının farklı olması ve sökümünün en son yapılması dolayısıyla kışa dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye\'de bu alandaki tohumluk ihtiyacın da büyük bölümünü karşılıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, Sivas\'tan tüm Türkiye\'ye kışlık patates göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

\'TÜRKİYE\'YE YETECEK KADAR ÜRETİMİMİZ VAR\'

Sivas\'ta, ülke geneline yetecek patates üretiminin yapıldığına dikkat çeken Çetindağ, \"Bundan 6 ay önce patatesin fiyatı büyük miktarda zamlandığında biz fiyatların düşeceğini söylemiştik. Çünkü biz Türkiye\'ye yetecek kadar fazlasıyla patates üretiyoruz. Bu ülke bizim. Tarımımıza çok büyük destekler verilmesi lazım. Tarım olmadan ülkede hiçbir şey olmaz. Bütün dünyada senin evlerin, arabaların, cep telefonların, lükslerin hiçbir anlamı yok. Bizim toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Yerli ürünümüze, patatesimize sahip çıkmamız lazım. Elimizi taşın altına koyup tarımımızı kendimize yetecek kadar dünyaya ihracat yapacak kadar bu çalışmaları yapalım. Altyapı olarak hazırız. Hükümetimizden, devletimizden yeni bakanımızdan bu konularda sonuna kadar destek istiyoruz. Artık yerli ürüne geçelim, yerli tohuma geçelim. Tüm üniversitelerimize, fakültelerimize, profesörlerimize, hocalarımıza çağrıda bulunuyorum. Ne olur gelin, yerli üretimimize geçelim. Bizim kendimize yetecek kadar gücümüz var. Kendi tohumlarımıza sahip çıkalım. Bölgemizde yetişen patates tohumları ülkemizin ihtiyacını karşılıyor. Ülkeyi kalkındırmak için hep beraber elimizden geleni yapalım\" diye konuştu.

\'KIŞA DAYANIKLI PATATES\'

Sivas\'ta, 1\'inci sınıf sofralık patates üretildiğini vurgulayan Başkan Çetindağ, şunları söyledi:

\"Sivas, tohumluk patateste, Konya\'nın ardından Türkiye\'de 2\'ci sırada yer alırken, sofralıkta da ilk 10\'da bulunuyor. En son söküm ayının Sivas\'ta olması dolayısıyla kışlık, cipslik ve sofralık kullanım için 5-6 yıldır mükemmel bir patates kalitesinin olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız da burada tüm ülkemizdeki büyük hallere Sivas\'tan kışlık patates gönderebilmek için çalışmalarımız var. Emin olun; Sivas\'ın patatesinin hem kışa dayanıklı olması, kabuğunun kalın olması, aromasının farklı olması, Türkiye\'de sökülen en son patatesin Sivas\'ta olmasından dolayı Türkiye ekonomisine de büyük katkısı var. Bizim isteğimiz Türkiye\'deki büyük firmaların buraya gelip silolar yapması. Türkiye geneline buradan dağıtım yapmalarını ve ihracat yapmalarını istiyoruz. Şu anda üretimde yabancı menşeli patates kullanıyoruz. Artık bizim yerli patateslere yani milli tarım dediğimiz sisteme entegre etmemiz gerekiyor. Bunu da başaracak güçteyiz. Sivas\'ta birinci sınıf sofralık patates üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da patates üretimi kat kat artacak. Tarım Bakanımızdan patatese ayrı destek vermelerini istiyoruz. Patates bizim Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden artık Dünya\'da da vazgeçilmez oldu. Biliyorsunuz sanayi türü patateslerimiz var, cipslik patates var, yemeklik olanı var. Patatesin girmediği hiçbir yer yok. Patates sulu arazide oluyor. Patates ekilen alanlar belediye mücavir alanında olduğu için sadece Sivas\'ta değil, Türkiye\'nin tamamında tarım arazilerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Tarım alanlarımızı kendi elimizde betonlaştırıyoruz. Dünya üzerimize bu kadar geldiği sürece biz kendi üretimimizle buğdayımızla arpamızla çavdarımızla pancarımızla patatesimizle kendi kendimize yetiyor olmamız lazım.\"

\'ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALILAR\'

Gübre fiyatlarındaki artışın da üreticileri olumsuz etkilediğini savunan Çetindağ, \"Sivas\'ta kışlık patatesi üretebilmek için mümkün olduğu kadar gübreyi az vermeye çalışıyoruz. Şu andaki gübre fiyatlarının yüzde 130 artmasından dolayı da patates üreticilerimiz de kara kara düşünmeye başladı. Buna emin olun; girdilerin tamamına yüzde 100 zam gelince şimdi tohuma da zam gelecek. Belki Türkiye 2\'ncisiyiz ama Türkiye\'nin çok büyük tonajları ihtiyacı olduğundan dışarıdan ithal ediliyor. Onun için başta gübre girdi fiyatının bir an önce düşürülmesi lazım. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi yüzde 15 düşürdü ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Aynı duyarlılığı diğer şirketlerden de bekliyoruz\" diye konuştu.



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