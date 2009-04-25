Türkiye'nin Paris'teki yeni başkonsolosluk binası

Türkiye'nin Fransa'nın başkenti Paris'teki yeni Başkonsolosluk binası törenle hizmete açıldı.



Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Osman Korutürk ve Paris Başkonsolosu Hakan Aytek'in de katıldığı açılış törenine, Paris'te yaşayan Türk vatandaşları da yoğun ilgi gösterdi.



Üç katlı modern konsolosluk binasının her katında, işlemlerini yapmak için gelen vatandaşlara yönelik konforlu bekleme salonları bulunuyor.



Konsolosluk binasında ayrıca, çocuklar için oyun, bebekli anneler için bakım salonları, sırasını ve işlemlerini bekleyen vatandaşlar için kafeterya ve televizyon yer alıyor.



Konsolosluk binasında ayrıca, büyük ve modern bir evlenme dairesi bulunuyor.



İşlemlerini yapmak için gelen vatandaşlar, binada uzun süre sıra beklememek için, numara alarak sıraya girme imkanına sahip.



Konsoloslukta çalışan görevliler ve vatandaşlar, daha önceki konsolosluk binasına oranla daha konforlu ve rahat imkanlara sahip olmaktan duydukları memnuniyeti gizlemiyorlar.



Yeni konsolosluk binası, Paris'in Boulogne-Bilancourt mahallesinde, "44 rue Sevres" adresinde hizmet veriyor.

