-TÜRKİYE'NİN ÖZÜR VE TAZMİNAT TALEBİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde konunun yakından takip edilmesi talimatı verdiği ve Türkiye'nin İsrail'den ''özür ve tazminat'' taleplerinin sürdüğünü belirttiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un uluslararası komisyon kurulması kararını, İsrail'in kabul ettiğini açıklamasından önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak iletti. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na konunun yakından takip edilmesi talimatı verdiği ve Türkiye'nin İsrail'den ''özür ve tazminat'' taleplerinin sürdüğünü belirttiği öğrenildi.