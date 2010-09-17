Türkiye'nin Oscar adayı 'Bal'

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Kaplanoğlu'nun "Yusuf üçlemesi"nin son halkası olan filmde, seyirci Yusuf karakterinin çocukluk dönemine tanıklık ediyordu.'Bal' 60. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en prestijli ödül olan Altın Ayı ödülünü kazanarak büyük başarıya imza atmıştı.'Yumurta ve Süt' ile birlikte üçlemeyi tatmlayan 'Bal'ın konusu ise şöyle: Yusuf bir sabah gördüğü rüyayı babasına anlatır. Bu rüya ikisi arasında sonsuza dek kalacak bir sırdır. Aynı gün Yusuf sınıfın önünde öğretmenin verdiği okuma metnini okurken aniden kekelemeye başlar ve arkadaşlarının alay konusu olur.Yakup, anlaşılmaz bir nedenle soyu hızla tükenen Kafkas arılarının peşinden uzak bir ormana gider. Babasının gidişiyle Yusuf iyice sessizliğe gömülür. Yusuf'un bu hali çay tarlasında çalışan annesi Zehra'yı üzmektedir. Ne kadar uğraşsa da Yusuf'u konuşturamaz.Günler geçer, Yakup'un gecikmesi Zehra'yı ve Yusuf'u tedirgin eder. Zehra Miraç Kandil'i gecesi için Yusuf'u köyden uzaktaki annaannesine gönderir. Yusuf, orada dinlediği hikayelerdeki peygambere benzettiği babasının mutlaka geri döneceğine inanmaktadır.Ertesi gün Sis Dağı şenliğinde de Yakup'a rastlayamazlar... Babasını aramak için ormanın derinliklerine dalan Yusuf'un gördüğü rüya gerçekleşecek midir?