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Kültür-Sanat

Türkiye'nin Oscar adayı 'Ayla'ya ödül

Mustafa Peresheva “En İyi Kurgu Yönetmeni” dalında ödülü Ayla’yla aldı

25 Ekim 2017 19:05

Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, Güney Afrika’da düzenlenen 11. Cape Town Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü. Mustafa Peresheva “En İyi Kurgu Yönetmeni” dalında ödülü Ayla’yla aldı.

Yarım yüzyıl önce yaşanan gerçek bir öyküye dayanan, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ölümde kurtardığı minik Ayla’nın hayatından kesitler sunan Ayla, Cape Town Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği film, Mustafa Presheva ile En İyi Kurgu Yönetmeni ödülünü aldı.

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