Türkiye'nin operasyonları Avrupa basınında



Norveç'ten liberal Bergens Tidende gazetesi bombaların sadece sınırlı etki yapacağı uyarısında bulunuyor:

“Terör örgütlerine sadece kısa süreli hava bombardımanlarıyla diz çöktürebileceğini sanmak bir hayal. Bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu Libya'da dört yıl önce görüldü. Bombardımanın ardından Libya'da çözülme süreci başladı ve ülke tam da IŞİD'in önemli bir adam toplama ve eğitim merkezi haline geldi. Bombalar, altyapı ve komuta hatlarını yok etmek için gerekli olabilir. Ama IŞİD'e karşı daha büyük, daha uzun vadeli bir plan ortaya koyulması gerekiyor. İşte bu, diplomasinin rol oynması gereken bir nokta.”

Fransa'nın Strasbourg kentinde yayımlanan L'Alsace gazetesinin yorumu ise şöyle:

“Kürtleri ve IŞİD'i vuran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu stratejisi, en önemli soruya yanıt vermiyor. Onun için en tehlikeli düşman hangisi? Son otuz yıldaki Türk politikalarına bakıldığında yanıt çok açık: En tehlikeli düşman PKK. Kürt sorunu müzakerelerin başlamasına rağmen çözülemedi. Erdoğan geleneksel düşmanını vurarak seçmenlerinin gözünde puan toplamaya çalışıyor. Ama soru, bu tür bir stratejinin başarı getirip getirmeyeceği.”

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Die Presse gazetesinde şu yorumu okuyoruz:

“Ortada bir anlaşma var gibi görünüyor. Buna göre ABD Kürtler konusunun dışında kalırsa Ankara IŞİD karşıtı koalisyonu güçlendirecek. Amerikalılardan farklı olarak Avrupalılar daha uzun vadeli düşünerek durumdan endişesini dile getiriyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da Türkler ve Kürtler arasındaki barış sürecinin tehlikede olduğunu görüyor. Kürtlere IŞİD'e karşı savaşta daha çok ihtiyaç olacağını biliyor olsalar gerek.”

Fransa'dan Katolik La Croix gazetesinde ise şu satırlar yer alıyor:

“Türkiye bir hafta içinde, dört yıldır Ortadoğu'nun büyük bir bölümünü kasıp kavuran çatışmanın içine tüm gücüyle girmiş oldu. Türk hükümetinin IŞİD'i sorumlu tuttuğu Suruç'taki intihar saldırısının ardından Ankara tutumunu radikal bir şekilde değiştirdi. Türk hükümetinin son günlerde gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, daha önceki atıllığı kadar güçlü ve katı.”