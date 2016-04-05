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Türkiye'nin onayıyla vurulan Musul Başkonsolosluğu'ndan ilk görüntüler

IŞİD'in elindeki Musul Konsolosluğu, dün koalisyon uçakları tarafından vurulmuştu

05 Nisan 2016 10:51

Türkiye'nin, IŞİD kontrolünde bulunan ve Dışişleri'nin onayıyla koalisyon güçleri tarafından vurulan Musul Başkonsolosluğu'na ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından vurulan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğunu yerleşkesinin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan sabah saatlerinde konu ile ilgili dün sabah yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Haziran 2014’ten bu yana DEAŞ işgali altında bulunan ve üst düzey DEAŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğumuz yerleşkesi 4 Nisan 2016 tarihinde, saat 03.00’de DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edilmiştir.

Söz konusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır. Ülkemiz, DEAŞ’la mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon’la eşgüdüm ve işbirliği içinde devam edecektir."

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