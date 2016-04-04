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Dünya

Musul Başkonsolosluğu Dışişleri'nin izniyle koalisyon uçakları tarafından vuruldu

IŞİD, 2014'ün Haziran ayında Musul'un hakimiyetini ele geçirmişti

04 Nisan 2016 10:20

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından, Türkiye'nin onayı alınarak vurulduğu bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana  IŞİD'in işgali altında bulunan ve üst düzey IŞİD üyelerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğu yerleşkesinin, 4 Nisan'da saat 03.00'de, IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi. 

"Söz konusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, DAEŞ'le mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon'la eşgüdüm ve iş birliği içinde devam edeceği vurgulandı. Haziran 2014'te Musul'un kontrolünü ele geçiren IŞİD, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın düzenleyerek, başkonsolos dahil 49 personel ve personelin aile fertlerini rehin almıştı. 49 personel 20 Eylül'de, kaçırılmalarından yaklaşık 3 ay sonra kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti.

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