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Politika

Türkiye'nin okuma haritası!

En çok kitap satın alınan şehirler sıralamasında İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli izlerken...

07 Şubat 2012 02:00

T24 - En çok kitap satın alınan şehirler sıralamasında İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli izlerken, Türkiye dışından en çok kitap siparişi, Almanya ve KKTC'den veriliyor. 

Türkiye'de yıllık ortalama 2,1 milyon adet kitap satan idefix.com, son 12 aylık satışlarını değerlendirerek Türkiye'nin "Okuma Haritası"nı çıkardı.

Değerlendirmeye göre, en çok kitap satın alan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Bursa, Antalya ve Eskişehir olurken, İstanbul'dan siparişi verilen kitaplar toplam satışların yüzde 38,93'ünü oluşturdu.

Söz konusu kentler dışında kalanların oranının toplamda yüzde 26,55 olduğu belirlendi. 

Kategori yönünden bakıldığında en çok okunanlar listesinde edebiyat türündeki kitaplar ilk sırada yer aldı. Listede edebiyatın ardından gelen türler ise periyodik yayınlar, roman ve kişisel gelişim olarak sıralandı. 

Farklı ülkelerden de sipariş alan idefix.com, geçen 12 ayın verileriyle en çok satışın yapıldığı ülkeleri de belirledi. En çok Almanya ve KKTC'ye satışın yapıldığı listede, bu ülkeleri ABD, Hollanda ve Fransa izledi. 

Geçen yıl e-kitaplar arasında en çok Canan Efendigil Karatay'ın yazdığı "Karatay Diyeti" satın alındı. Bu kitabı, Gülse Birsel'in "Yazlık" adlı kitabı ve Walter Isaacson'un Steve Jobs biyografisi takip etti. 


Yayıncılık pazarı içinde yüzde 3'lük pay  

İdefix.com Genel Müdürü Mehmet İnhan, Türkiye'de online kitap satışlarının henüz yayıncılık pazarı içerisinde yüzde 3 gibi küçük bir paya sahip olduğunu belirterek, ABD'de bu oranın yüzde 10'lar seviyesinde bulunduğunu ifade etti. 

Türkiye'de e-ticaretin toplam perakende ticaret içindeki payının yüzde 6 olduğunu, bu rakamların online kitap satışlarının ciddi büyüme potansiyeli taşıdığını gösterdiğini kaydeden İnhan, ABD'de son 4 yıldır yayıncılık sektörünün büyümediğini, buna karşın elektronik kitap ticaretinin son 3 yılda yüzde 1200 gibi bir oranda arttığını söyledi.

Araştırmaya göre basılı kitap satışı şehir oranları (yüzde) şöyle: İstanbul 38,93, Ankara 11,42, İzmir 7,57, Kocaeli 3,45, Muğla 2,61, Balıkesir 2,38, Bursa 1,94, Antalya 1,13, Eskişehir 1,06, Diğer 26,55.
 


 

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