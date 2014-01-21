Türkiye'nin O Ses'i 'çorbacı Hasan' oldu



Star TV'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında birinciliği Hasan Doğru alırken, ikinci isim Abdullah Civliz oldu.

‘O Ses Türkiye ’de bir ilke imza atan Gökhan, kendi takımından 4 ismi finale taşımayı başarmıştı.

Acun Ilıca dün akşam ; yaptıkları araştırmada dünyada yayınlanan 'O ses' versiyonlarında böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi.

O Ses Türkiye, dün akşam final yaptı. Finale sempatik yarışmacı Hasan Doğru ve geçtiğimiz haftalarda elemelerde kazanmasına rağmen 'Mehteran' avantajı yüzünden arkadaşına haksızlık yaptığını düşünerek tekrar yarışmak isteyen Abdullah Civliz kaldı.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı, jüri üyeliğini ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş’in yaptığı yarışmada birinci Hasan Doğru oldu.