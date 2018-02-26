Türkiye'nin Mühendis Kızları İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen \"Türkiye\'nin Mühendis Kızları Projesi\"nde yer alan bursiyerler üçüncü kez İstanbul\'da bir araya geldi.

Türkiye’nin farklı illerindeki 30 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 106 öğrenci ve mentorlarının katıldığı etkinlikte konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu proje aracılığıyla yarının lider, sorumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özdemir “Bu yıl projemizde Suriye’den göç etmek zorunda kalıp, ülkemizde mühendislik eğitimi alan iki öğrencimiz de yer alıyor. Bunun sayısı önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü projemiz ülkemizdeki Suriyeli öğrencilerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam edebilmeleri noktasında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor” dedi.

Üçüncü yılına giren TMK projesinin emin adımlarla ülkemizde bir marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Limak Vakfı olarak sadece üniversite eğitiminde değil; Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin bir diğer programı ile lise, vakfımızın “Evin Küçük Mühendisleri” Projesi ile de ilköğretim düzeyinde, ülkemizde bu alanı sahipleniyor ve liderlik ediyoruz. Bizler ‘sitem’ etmek yerine, STEM alanına, cinsiyet eşitliği perspektifinden olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Projenin üniversite ayağında, bu yıl 30 farklı üniversiteden 100 öğrencinin üzerine çıktıklarını dile getiren Ebru Özdemir şöyle devam etti: “Mentor havuzumuzda 145 gönüllü mentorumuz bulunuyor. Lise ayağında 10 ilde 50 okulda gerçekleştireceğimiz Eğiticilerin Eğitimi programı ve uygulamalar ile, 40 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Evin Küçük Mühendisleri Projemiz ile bugüne kadar 1.000’e yakın küçük mühendis adayına ulaştık.”

Projeye dahil olan öğrencilerin, toplumsal fayda yaratmalarını ve toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini amaçladıklarını belirten Ebru Özdemir, “Bu yıl projemizde Suriye’den göç etmek zorunda kalıp, ülkemizde mühendislik eğitimi alan 2 öğrencimiz de yer alıyor. Bunun sayısı önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü projemiz, ülkemizde olan Suriyeli öğrencilerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam edebilmeleri noktasında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla yarının lider, sorumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve bunu sadece Türkiye’de değil, Limak Topluluğu olarak iş yaptığımız diğer ülkelerde de yapmayı istiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başlayan ve birkaç hafta sonra ilk mezunlarını verecek olan Kuveyt’in Mühendis Kızları ile, üç yıldır başarılı bir şekilde her yıl daha da geliştirerek uyguladığımız projemizi, yurtdışına da ‘ihraç’ etmiş olduk” dedi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere seslenen UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu ise, TMK projesi ile hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sürdürülebilir büyümeye katkı veriyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Rodoplu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu projeyle sizlerin hayatlarına dokunurken bir yandan da ulusal ölçekte sizlerin de çalışacağı sektörlerde eşitlikçi bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Sizler birçok yönden hayata hazırlanırken, mesleki açıdan kendinizi yetiştirmenin yanı sıra bu programda da sizden beklendiği gibi yaşamınız boyunca toplumsal sorumluluğu hayatınızın bir parçası olarak tutmanızı öneririz. Öğrenmeyi ve sürekli paylaşmayı temel ilkeniz haline getirin. Unutmayın bilgi paylaştıkça artar ve bilgi zor zamanlarda ayakta tutar\" dedi.

Limak Vakfı Hakkında:

Limak Şirketler Grubu’nun yıllardır yürüttüğü tüm sosyal sorumluluk ve yardım projelerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla 2016’da kurulan Limak Vakfı, “En değerli yatırımın insana yapılacak yatırım” olduğu bilinciyle yoluna devam ediyor. Vakfın eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri kadınların mühendislik alanında daha fazla var olmasını desteklemek üzere, kapsamlı ve uzun vadeli bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2015’te başlatılan “Türkiye’nin Mühendis Kızları”. (Fotoğraflı)