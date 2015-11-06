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Bilim / Teknoloji

Türkiye'nin milli geliri Facebook ve Google'ın değerine eşit!

Facebook ve Google'ın değeri, İstanbul Borsası'ndaki tüm şirketlerin toplam değerlerinin tam 4 katı

06 Kasım 2015 15:52

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Facebook ve Google`ın piyasa değerleri artmaya devam ediyor. Facebook ve Google`ın 809.3 milyar dolarlık toplam piyasa değeri Türkiye`nin 2014 yılındaki milli gelir rakamına eşit.

Teknoloji gibi katma değeri yüksek ürünleri yaratmak için Türkiye'de yapılacak yatırımlara önemli destek ve teşvikler getirilirken teknoloji devi şirketlerinin değerleri dudak uçuklatıyor.

Habertürk'ün haberine göre, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. 1.5 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla Facebook, yılın üçüncü çeyreğinde 4.5 milyar dolar gelir ve 896 milyon dolar net kâr elde etti.

Dünyanın 1 numaralı arama motoru Google da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini 15.1 milyar dolara çıkardı. 

İki şirketin artan satış gelirleri şirketlerin değerlerini de her geçen gün artırıyor. Facebook'un güçlü mali sonuçlarının ardından şirket hisseleri dün yüzde 4.64 yükseldi ve şirketin piyasa değeri 306.4 milyar dolara çıktı. Google'ın piyasa değeri ise dünkü kapanış rakamlarına göre 502.9 milyar dolar seviyesinde. 


440 Türk şirketini 4'e katladılar



Facebook ve Google'ın 809.3 milyar dolarlık toplam piyasa değeri Türkiye'nin 2014 yılındaki milli gelir rakamına eşit. Son açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre Türkiye'nin bu yılki milli gelir rakamının dolar bazında 705 milyar dolar olması bekleniyor.

Hisseleri borsada işlem gören 440 şirketin toplam piyasa değeri ise 213 milyar dolar. Yani Facebook ve Google'ın değeri, borsadaki tüm şirketlerin toplam değerlerinin tam 4 katı.

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