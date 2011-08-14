Türkiye'nin mamutları ilk kez ayağa kalkıyor

T24 - Kahramanmaraş’ta yapımına 34 yıl önce başlanan müze inşaatı sonunda bitiyor. Ancak yeni açılacak bir müzede öyle bir eser sergiye hazırlanıyor ki Türkiye’de bir ilk. Fillerin atası olarak bilinen 2 mamut müzede ayağa kaldırılıyor. 3500 yıllık mamutlar 7 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde olacak. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ‘‘Müzede bir salonu fillere ayırdık. Türkiye’de bir ilk olacak’’ dedi.





Türkoğlu ilçesi sınırları içinde Gavur Gölü bataklığında yürütülen kurutma çalışmaları sırasında 1961 yılında mamut kalıntıları bulunmuştu. 1975 yılında yine aynı bölgede yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen mamut kemikleri çıkarıldı. Bulunan mamutlar için uzmanlar antik fil tabirini kullanıyor. Asya fillerinin bu bölgeye nasıl geldiği ise hâlâ bir sır. Yıllardır müzede fosil kalıntıları olarak duran 2 fil şimdi müzenin yeni yapılan ek binasında görücüye çıkacak. Fillerin atası olarak görülen yaklaşık 7 metre uzunlukta 5 metre yükseklikte olan büyük filin kemikleri birbirine monte edilerek ayağa kaldırılırken, küçük fil ise topraktan çıkartıldığı hali ile canlandırma yapılarak yine antik fil salonunda sergilenecek.

3500 yıllık



Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ‘‘Bakanlığımızın yapmış olduğu teşhir tanzim çalışmaları kapsamında bir yıldır restorasyonu devam eden yaklaşık 3500 yıllık antik fil, yani fillerin atası olan eserimiz, daha önce arkeolojik eserler salonumuzda yerde teşhir halindeydi. Müze ek inşaatına başlarken ana hedeflerimizden bir tanesi de antik fili ayağa kaldırmaktı. Bakanlığımız personelleri tarafından kontrolleri yapılan teşhir tanzim çalışmaları kapsamında İtalyan Fabio’nun danışmanlığında restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kahramanmaraş Müzesi’nin en önemli eserlerinden biri olarak ziyarete açılacaktır. Ziyaretçiler, çok farklı bir tarz olduğunu düşündüğümüz bu teşhiri ilk defa Kahramanmaraş Müzesi’nde görecekler. Salonun tamamını kaplayan ve yaklaşık 7 metre uzunlukta 5 metre yükseklikte olan antik filin büyük talep göreceğine ve büyük beğeni toplayacağına inanıyorum.’’



1975 yılında mevcut binasına taşınan Kahramanmaraş Müzesi’ne ek bina için 1977 yılında temeli atılan inşaat 34 yıldır bitirilemedi.



Kaderine terk edilen ek bina inşaatı, 27 yıl aradan sonra yeniden projelendirilerek ikmal edilmesi kapsamında 2003 yılı sonunda çalışmalara başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ilk projelerimizden biri olan müze ve ek inşaatı çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek “2004-2005 yıllarında mimari projenin hazırlanarak onaylandığını, 2006 yılı itibariyle ödenek aktarımının başladığını, 2006 yılında tali projelerin (İnşaat, elektrik, statik, iklimlendirme, çevre düzeni vb.) hazırlanarak onaylandığını, 2007 yılında da ek inşaatın yapımına başlandığını, iki yıl süren inşaat çalışmalarının ardından da son iki yıldan bu yana teşhir tanzim ve çevre düzeni çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.





