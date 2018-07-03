Türkiye'nin lisanslı tek kadın Off-Road pilotu birinci oldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonasının 3\'üncü ayağı Samsun etabının S1 klasmanında Türkiye\'nin lisanslı tek kadın Off-Road pilotu İlayda Hancı birinci oldu.

Türkiye\'nin lisanslı tek kadın Off-Road pilotu olan İlayda Hancı, Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonasının 3\'üncü ayağı Samsun etabında S1 klasmanında birinci oldu.

Ko-pilotuğunu (yardımcı pilot) nişanlısı Batuhan Korkut\'un yaptığı etapları oldukça zorlu geçen ve rekabetin son tura kadar sürdüğü yarışta, Off-Road Team \'Rekabetçi Performansı\' söylemlerine uygun olarak doğayla ve rakipleriyle mücadeleyi bırakmayan İlayda Hancı, klasman birincisi olarak iddiasını yükseltti.

Şampiyonanın Sakarya ve Ankara\'da düzenlenen ilk iki ayağında, üçüncülük puanlarıyla elde eden Hancı, üçüncü ayakta aldığı birincilik puanıyla iddiasını devam ettirdi. Şampiyonanın Sinop, Denizli, Karabük ve İstanbul\'da yapılacak 4 ayağı daha bulunuyor. Off-Road Team, İlayda Hancı pilotajında, 7 ayaktan oluşan Türkiye 2018 Off-Road Şampiyonası\'nın tüm yarışlarının yanı sıra, 4-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek uluslararası TransAnatolia 2018 yarışına da katılacak.

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