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Spor

Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda hayatını kaybetti

ERCAN ATA, Ankara DHA Büyük Atatürk Koşusu'na katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı

27 Aralık 2018 19:11

ERCAN ATA, Ankara DHA

Büyük Atatürk Koşusu\'na katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ulus\'taki Ankara Garı\'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye\'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda\'nın bitime 3 km kala fenalaştığı bildirildi. Anıtkabir\'in önünden geçerken Dulda\'nın fenalaşıp yere yığıldığı ve kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda\'nın kalbi yeniden çalıştırılırken tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşama gözlerini yumdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erdoğan Dulda\'nın, cep telefonuna yansıyan yarış esnasındaki görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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