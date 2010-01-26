Türkiye'nin Las Vegas'ı Ataşehir olacak

T24 - Batı Ataşehir’in ilk projesi Uphill Court’un ortağı Teknik Yapı, Ataşehir’de kalan son arsada Las Vegas’ta ışık ve su oyunları yapılan lüks bina konseptini taşıyacak yeni bir projeye start veriyor. ’Deluxia’da fiyatlar 135 bin 700 TL’den başlayacak.





Batı Ataşehir’de 2004 sonunda Uphill Court projesini başlatan Teknik Yapı, şimdi de aynı bölgedeki son kalan arazide yeni projesi ’Deluxia’yı inşa edecek. 482 dairelik Deluxia Palace ve 220 dairelik Deluxia Suites’den oluşarak ’saray’ tasarımıyla dikkat çekecek proje, Las Vegas’ta ışık ve su oyunları yapılan lüks bina konseptini de taşıyacak. Proje büyüklüğü 275 milyon TL olan Deluxia’nın prestij projeleri olacağını söyleyen Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi Durbakayım, “Las Vegas’ta çöle sermaye gelmiş ve ışıklı su oyunlarının yapıldığı lüks binalar yapılmış. Bundan esinlenerek saray ihtişamını yansıtan bir proje inşa edeceğiz” diye konuştu.



Projenin arsasını satın almalarının avantajını fiyatlara yansıtacaklarını söyleyen Durbakayım, “Arsa maliyeti, toplam maliyetlerimiz içinde yüzde 40-70 arasında bir pay alıyor. 2 yıldan beri, son 6 projemizde arsayı satın almaya ağırlık veriyoruz. Bu projede de böylece metrekare başlangıç fiyatı 3 bin 430 lira olacak. Fiyatlar bölgedeki alternatif projelerdeki fiyatlardan daha düşük olacak” dedi.





5 gölette su gösterileri



Deluxia projesinin Uphill Court’tan daire alamayan Teknik Yapı müdavimlerine yeni bir fırsat sunacağını belirten Durbakayım, “Deluxia ile Uphill Court’tan daire alamayan dostlarımızın gönlünü alacağız” diye konuştu. Projeye ilginin yüksek olduğunu söyleyen Teknik Yapı CEO’su Teoman Metehan ise projeye binin üzerinde talep geldiğini, satışlara Cuma günü başlanacağını açıkladı. Metehan, projeyle ilgili şunları söyledi: “Deluxia Palace, tek bloktan oluşan 19 katlı ihtişamlı bir bina ve 8 ticari birimden oluşacak. Etrafında büyüklüğü 37 ile 160 metrekare arasında değişen 5 adet gölet yer alacak ve bu göletlerde günün belirli saatlerinde su gösterilerine sahne olacak.”





Home ofis ve akıllı ev altyapısına sahip olacak



Mart 2012’de teslim edilmesi planlanan proje, home ofis ve akıllı ev altyapısına sahip olacak. Projede site güvenliğinden çamaşırhanesine, lobi hizmetinden kişisel bakım ünitelerine kadar 5 yıldızlı otellerde yer alan hizmetler sunulacak. Projede, açık yüzme havuzu, çocuk oyun sahası, çocuk kulübü, TV odası, Deluxia Palace’ın sosyal tesislerinde TV odası, kütüphane, toplantı odası ve fitness center bulunacak. Otopark kapasitesi ise toplam 559 araç olacak.





3+1’ler 458 bin liradan başlıyo r



- Toplam 23 bin 200 metrekare arazi üzerinde yükselen projenin çevresinde ise 11 ayrı kiralanabilir ticari birim yer alacak.



- 20 farklı daire tipinin tasarlandığı projede metrekare büyüklükleri stüdyolarda 37.65, 1+1’lerde 54-67, 2+1’lerde 98-101, 3+1’lerde 131 ve 4+1’lerde ise 210-263 aralığında olacak.



- Projede baz fiyatlar ise stüdyo tipi dairelerde 135 bin 700 TL, 1+1 tipi dairelerde 190 bin 900 TL, 2+1 tipi dairelerde 338 bin TL ve 3+1 tipi dairelerde 458 bin 500 TL olacak.



- Projede bu fiyat stratejisi ise dairelerin yüzde 20-25’i satılana kadar sürecek.



- Proje, binaların birbirinin görüntüsünü kesmediği mimarisiyle dikkat çekiyor.







