Türkiye'nin kuzeyine yağmur geliyor

T24 - Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, İnebolu) ve İstanbul, Kocaeli,Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in Bandırma İlçesinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklar, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, İnebolu) ve İstanbul, Kocaeli,Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in Bandırma İlçesinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek.



Sıcaklıklar, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 Km/s), Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 Km/s) esecek.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden Marmara'da kuvvetli (40-60 Km/s), Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar vb.) denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yüksek sıcaklık uyarısı: Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-50 km/s) esecek 30

ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

İZMİR: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar; kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek 34

ANTALYA: Az bulutlu ve açık 38

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 26

ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 39

Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir'in Bandırma İlçesi aralıklı hafif sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) esecek.

EGE: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Zonguldak, Bartın ,Sinop ve İnebolu) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.