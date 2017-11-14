"Türkiye'nin kurdurduğu 'Suriye Ulusal Konseyi'nin iki liderini Suudiler tutuklamış"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dış politika yazarı Zeynep Gürcanlı'nın yazısına dikkat çekerek Türkiye'nin 'Esed'i devirmek için kurdurduğu 'Suriye Ulusal Konseyi'nin iki lideri Suudi Arabistan tarafından tutuklandığını belirtti.

Ertuğrul Özkök'ün "Bak... Bak... ByLock’tan ‘Karakaş çıkmış’ iyi mi" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ey ahali bu haberi siz de duydunuz mu

Dışpolitika yazarı Zeynep Gürcanlı’nın köşesinde okudum. Türkiye’nin “Esed’i”devirmek için kurdurduğu ve desteklediği “Suriye Ulusal Konseyi”nin iki lideri Suudiler tarafından tutuklanmış. Bunlar konseyin eski başkanı Ahmet el Carba ile Riyad Hicab adlı muhaliflermiş. Tutuklanma nedenleri ise şu: “Yolsuzluk ve dolandırıcılık...”

Gürcanlı bu haberin Al Monitor’da yayınlandığını söyledi.

Ankara’da Dışişleri yetkilileri “Bizde böyle bir bilgi yok” diyor. Suriye muhalefetinin temsilcileri ise “Doğru değil” cevabını veriyor. Doğruysa, kendi payıma, bu adamların bizi de dolandırıp dolandırmadıklarını merak edeceğim.

Böyle bir cümle ilk defa söylendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Suriye’de İdlib konusunda konuşurken aynen şunu söyledi:

“Terör örgütü YPG orada işgalci olarak durmaktadır. Merkezi yönetim, Rusya ve bizler de orayı gözetim altında tutmaktayız.”

Cumhurbaşkanı’nın ağzından ilk defa Şam yönetimiyle bir konuda görüş birliğinde olunduğuna dair bir cümle çıktı.

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