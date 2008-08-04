Türkiye’nin kültür mirası ortaya çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, tarih boyunca insanlığın yaşam merkezlerinden biri olan Anadolu’nun zengin uygarlık kalıntılarının ortaya çıkarılması için, bu yıl 44 yabancı, 93 Türk kazı başkanı tarihi mekanlarda kazı çalışmaları yapıyor.



Buna göre, Gaziantep-Karkamış, Antalya’daki “Antiocheia Ad Cragum”, Isparta’daki “Pisidia Antiocheia” ve Denizli’deki “Tabae” antik kentleri ile Hatay’daki “Sabuniye Höyüğü” olmak üzere 5 önemli merkezde bu yıl ilk kez kazı yapılacak.



Gaziantep-Karkamış’taki kazıları İtalya’dan gelecek kazı başkanı Niccolo Marchetti, “Antiocheia Ad Cragum”dakileri de ABD-Nebrassa Üniversitesi’nden Arkeolog Prof. Dr. Charles Hoff yönetecek.



“Pisidia Antiocheia Antik Kenti”nde Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Arkeolog Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özhanlı, “Tabae”da Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bozkurt Ersoy, “Sabuniye Höyüğü”nde de Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Arkeolog Yrd. Doç. Dr. Hatice Pamir başkanlığındaki ekip kazıları yürütecek.



En fazla İzmir, Antalya ve Muğla’da toprak kazılacak



Bu yıl 15 kazıyla en fazla İzmir’de tarihi değerler gün yüzüne çıkarılmaya çalışılacak.



Türkiye’nin en çok turist çeken önemli merkezlerinden Efes Antik Kenti’nde Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nden Ord. Prof. Dr. Johannes Koder, “Kyme” antik kentinde İtalya Calabria Üniversitesi’nden Prof. Dr. Antonio La Marca, “Pergamon”da da Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Felix Pirson başkanlığındaki ekipler, çalışacak. Ayasuluk, Bayraklı, Limantepe, Erytrai, Klaros, Klazomenai, Metropolis, Nif Dağı, Phokaia, Smyrna Agorası, Panaztepe ve Yeşilova’yı da Türk kazı başkanlarının yönetimindeki ekipler kazacak.



Antalya’nın da 14 önemli tarihi merkezinde de bu yıl hummalı çalışmalar yürütülecek. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesine giren tarihi zenginliği Xanthos’ta Fransa’dan, Limyra’da da Avusturya’dan gelen kazı başkanları olacak. Alanya ve Alara kaleleri ile Arykanda antik kenti, Olympos, Patara, Bademağacı, Perge, Hacımusalar, Karain, Aziz Nikolaos, Rhodiapolis ve Side Tiyatrosu’nda ise tarihi değerlerin gün ışığına çıkması için Türk kazı ekipleri çalışmalar yapıyor.



Muğla’da ise Labraunda Antik Kenti’nden İsveç’ten gelen kazı başkanı; Stratonikeia, Pedesa, Kaunos, İasos ve Tlos antik kentleri ile Beçin Kalesi ve Burgaz’daki kazılardan da Türk kazı başkanları sorumlu olacak.



Yazın kavurucu sıcaklarında kazılar



Kazı ekipleri, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında bile toprak altındaki tarihi eserlere ulaşmaya çalışıyor.



Kütahya Çavdarhisar’daki “Aizanoi” ile Aydın’daki “Didyma” kazısında Almanya’dan, Eskişehir’deki “Pessinus” kazısında Belçika’dan, Bursa-Barçınhöyük’te Hollanda’dan, Yozgat’taki “Çadır Höyük”te ABD’den, Niğde’deki “Tyana”da İtalya’dan ve Kahramanmaraş’taki “Domuztepe”de İngiltere’den kazı başkanları, ay başında, ekipleriyle kazılara başladı.



Yabancı kazı başkanları Çanakkale’deki “Troia”, Kastamonu’daki “Pompeiopolis” antik kentleri ile Niğde’deki “Porsuk Höyük”te yarın, Aydın’daki “Priene” antik kentinde 21 Temmuzda, Samsun’daki “Oymaağaç” höyüğünde 25 Temmuzda, Mersin’deki “Yumuktepe” antik kentinde 30 Temmuzda ve Çanakkale’deki “Alexandria Troas”ta 31 Temmuzda bu yılın kazı çalışmalarını başlatacak.



Bunun yanında, Mersin’deki “Elaiussa Sebaste”, Konya’daki “Boncuklu Höyük” ve Gaziantep’teki “Doliche” gelecek ay, Adana’daki “Sirkeli Höyük” Eylül ayında, yabancı kazı başkanlarının ekiplerince kazılacak.



Bu yıl içinde, yabancı kazı başkanlarının yürüttüğü diğer kazılar ise ülkelere göre şöyle:

Almanya’dan kazı başkanları Çorum’daki “Boğazköy”, Şanlıurfa’daki “Göbeklitepe”, Aydın’daki “Miletos”, İngiltere’den kazı başkanları Emirdağ’daki “Amorium”, Konya’daki “Çatalhöyük”, Yozgat’taki “Kerkenesdağ” ve Mersin’deki “Kilisetepe”

ABD’den kazı başkanları Aydın’daki “Aphrodisias”, Hatay’daki “Kinet Höyük”, Manisa’daki “Sardis” ve Gaziantep’teki “Zincirli Höyük”,

İtalyan kazı başkanları Malatya-Aslantepe, Denizli-Hierapolis.



Ayrıca, Gordion’da Avusturya’dan, Kırşehir’deki “Kalehöyük”te Japonya’dan, Burdur’daki “Sagalassos”ta Belçika’dan, Hatay’daki “Tel Tayinat Höyük”ünde Kanada’dan kazı başkanları çalışacak.



Türk kazı başkanlarında da hummalı çalışma



Bu yıl, İzmir’deki “Yeşilova Höyük”te, Zonguldak’taki “Tios” antik kentinde ve Kırklareli’ndeki “Demir Dökümhanesi”nde, Türk kazı başkanları tarafından yeni çalışmalar yapılması planlanıyor.



Türk kazı başkanlarının yönetiminde önceki yıllarda başlayan çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.



Çankırı-Çorakyerler, Manisa-Aigai, Balıkesir-Kyzikos ve Aydın-Tralleis antik kentleri ile Mersin’deki Soli Pompeiopolis antik liman kentinde kazılar bu ay başladı.



Ayrıca, Eskişehir-Küllüoba, Denizli-Beycesultan, Aydın-Tepecik Höyük, Edirne-Enez, Hatay-Üçağızlı, Balıkesir-Daskyleion, Çanakkale-Yenibademli ve Parion Antik Kenti’nde kazı çalışmaları bir haftadır devam ediyor.



Karabük-Hadrianapolis, Bursa-Aktopraklık, İznik Tiyatrosu, Kırklareli Höyük, Niğde-Tepecik Höyük, Amasya-Oluz Höyük, Eskişehir-Şarhöyük ve Aydın’da Kadıkalesi ve Nysa’da ise birkaç gün içinde tarihi kalıntılar aranmaya başlayacak.



Bu ay içinde Türk kazı başkanlarınca yürütülen diğer kazılar da şöyle:



Ağrı-Bozkurt Kurgan Nekropolü, Van-Hoşap Kalesi, Mersin-Oylum Höyük, Bursa-Paşalar, Artvin-Şavşat Kalesi ve Aksaray’daki Aşıklı Höyük ve Güvercinkayası.



Yıl sonuna kadar kazı



Türk kazı başkanları gelecek aydan itibaren de Sivas-Divriği Kalesi, Çanakkale-Gülpınar, Kars-Ani şehri ve Aksaray-Acemhöyük’ü kazacak.



Osmaniye Karatepe’de de yıl içinde çalışmalar başlayacakken, Türk kazı başkanlarının, halen devam eden veya sonuçlanan diğer kazı bölgeleri şöyle:



Hatay-Aççana, Bitlis’te Ahlat ve Bitlis Kalesi, Çorum-Alacahöyük, Erzincan-Altıntepe, Balıkesir-Antandros, Çanakkale-Assos, Van’da Ayanis Kalesi, Pedasa ve Lagina, Bursa-Çini Fırınları, Mersin-Gözlükule ve Kelenderis, Şanlıurfa-Harran, Batman-Hasankeyf, Samsun-İkiztepe, Konya-Kubad, Kayseri-Kültepe, Denizli-Laodikeia, Aydın-Magnesia, Nevşehir-Ovaören, Kütahya-Seyitömer, Çorum-Şapinuva, Adana-Tatarlı Höyük, Gaziantep-Zeugma.

