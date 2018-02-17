Türkiye'nin 'Küçük Konfüçyüs'leri yetişiyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- ANASINIFINDA Çince öğrenmeye başlayan minik öğrenciler, kısa sürede Çince şarkılar söylemeye, oyunlar oynamaya başlıyor. 7 yıldır öğrencilerine Çince eğitimi veren Okan Koleji\'nde hedef, geleceğin süper güçleri arasında gösterilen Çin\'in dili ve kültürünü öğrencilere öğretmek.

Anasınıfından liseye kadar tüm öğrencilerin Çince öğrenme fırsatı bulduğu okulda, 3 yıl önce Konfüçyüs Sınıfı da açıldı. Sınıf, Çince öğreniminin yanı sıra öğrencilerin, ülkenin kültürünü daha yakından tanımaları adına Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü işbirliğiyle açıldı. Eğitim konusunda üniversitenin akademik kadrosundan destek alan Okan Koleji’nde 5 Çinli öğretmen bulunuyor. Her sınıfın seviyesine uygun şekilde düzenlenen ders programında küçük sınıflar şarkılarla, oyunlarla Çince\'yi öğrenirken, ortaokul ve lise öğrencileri okuma ve yazma ağırlıklı bir eğitim görüyor.

9 YAŞINDAKİ YAĞMUR\'UN HAYALİ ÇİN\'DE EĞİTİM ALMAK

Yaşları 5 ile 17 arasında değişen öğrencilerden kimi Çince şarkı söylemeyi kimi konuşmayı kimi ise yazmayı seviyor. Çince\'yi birinci sınıfta öğrenmeye başladığını söyleyen beşinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yağmur Ezgi Bak, şarkı söylemeyi en çok sevenlerden. Çin yapımı filmlerin hep ilgisini çektiğini söyleyen Bak, Çince\'yi öğrenirken çok zorlanmadığını dile getirdi. Çin ile ilgili araştırmalar yaptığını söyleyen Bak\'ın hayali ise ilerde Çin\'de eğitim almak ve Çin ile ilgili bir bölüm okumak.

Üçüncü sınıf öğrencilerinden Ömer Selçuk Özaydın da birinci sınıftan bu yana Çince öğreniyor. Bazen zorlandığını ama Çince öğrenmenin çok da zor olmadığını söyleyen Özaydın, Çince şarkı söylemeyi ise çok seviyor.

VELİLER DE ÇOCUKLARIYLA AYNI SIRALARDA ÇİNCE ÖĞRENİYOR

Öğrencilerin yanı sıra velilere de ücretsiz Çince öğrenme fırsatı sunan okulda ebeveynler de çocukları gibi eğitim alabiliyor. 2 yıldır bu kapsamdan verilen eğitimlere katılan Dilek Sevim altıncı sınıftaki oğlu Hakan Turan ile birlikte evde pratik yapma şansı bulduklarını ve değişik bir kültür tanımanın hayatlarına renk kattığını söylüyor. Sevim, özellikle sınav zamanları oğluyla birlikte çalıştığını belirtiyor.

2 YILDIR \"ÇİN KÜLTÜRÜ VE ÇİNCE FESTİVALİ\" DÜZENLENİYOR

Çin\'in potansiyeli çok büyük bir ülke olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Işıl Okan Gülen, \"Öğrenciler İngilizce\'nin yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca veya Fransızca dillerinden birini, ikinci yabancı dil olarak seçiyorlar. 5 yaşından yani anaokulundan başlayıp ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenmeye devam ediyorlar.3 yıl önce de Konfüçyüs sınıfımızı açtık. Amacımız öğrencilere Çince\'nin yanı sıra Çin kültürünü de öğretmek. Eğitimin şekli yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Küçük yaş gruplarına şiir, şarkı ve oyunlarla bu dili öğretiyoruz. Büyük sınıflarda ise daha akademik bir şekilde Çince\'yi okuma, yazma şeklinde öğretiyoruz. Öğrencilerin ilgi alanlarını gözeterek onları sıkmadan, bu dili sevdirerek öğretmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Okan son olarak, 2 yıldır \"Çin Kültürü ve Çince Festivali\" düzenlediklerini ve bu etkinliği geleneksel olarak devam ettireceklerini belirtti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü dökümü;

-Konfüçyüs Sınıfı\'ndan genel görüntüler

-Çocukların Çince şarkı söylemesi

-Çocukların Çince diyalogları

-Öğrenci Yağmur Ezgi Bak\'ın şarkı söylemesi ve öportajı

-Öğrenci Ömer Selçuk Özaydın şarkı söylemesi ve röportajı

- Veli Dilek Sevimin açıklamaları

- Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Işıl Okan Gülen\'in açıklamaları ve öğrencilerle diyalogları