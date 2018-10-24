Türkiye'nin kredi risk primi, son 1 yılda yüzde 130 arttı

T24 Haber Merkezi

Gonca Tokyol

Kredi risk primi olarak adlandırılan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri, son 6 ayda yüzde 107, son 1 yılda ise yüzde 129 arttı. Nisan ayı sonunda yükselişe geçen ve 4 Eylül’de 566.4 puana kadar yükselen CDS, son 1 ayda da en yüksek 411.1 puanı gördü.

CDS, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteriyor. Türkiye risk priminde yaşanan yüksek seyirler, TL varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının önüne geçiyor.

Türkiye ile karşılaştırma imkanı sağlaması açısından bazı ülkelerin CDS’leri şöyle:

*Bu haberdeki veriler için kaynak olarak World Goverment Bonds'tan yararlanılmıştır.