Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch, dolardaki yükseliş için Erdoğan Merkez Bankası gerilimini işaret etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti, not görünümünü de "durağan"da bıraktı. Fitch'in açıklamasında, "Bankacılık sisteminin büyük bölümü iyi durumda olmaya devam ediyor, Banka Asya gelişmelerinden etkilenmedi. Bununla birlikte ekonomi politikası konusunda gerilimler kurlar üzerinde baskı yarattı" denildi.

Böylelikle Türkiye yatırım yapılabilir ülke notunu korumuş oldu. Fitch 2012 Kasım ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı.

Fitch açıklamasında öne çıkan başlıklar ise şöyle;

- Düşen petrol fiyatları düşük enflasyon ve cari açıkta daha hızlı daralmaya katkı yaptı

- Kamu finansmanı haziran ayı seçimleri öncesinde güçlü olmaya devam ediyor

- Bankacılık sisteminin büyük bölümü iyi durumda olmaya devam ediyor, Banka Asya gelişmelerinden etkilenmedi

- Bununla birlikte ekonomi politikası konusunda gerilimler kurlar üzerinde baskı yarattı

- Cari işlemler açığı/GSYH'nin bu yıl yüzde 5,1'e, yıl sonunda enflasyonun yüzde 6'ya gerilemesini bekliyor

- 2015 yılında büyüme yüzde 3,2'yi aşmayabilir Kuruluş Ekim ayında yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin not ve görünümünde değişikliğe gitmemişti.