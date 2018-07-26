Türkiye'nin kredi almasını kısıtlayan tasarı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti

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ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan 'Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası'nı kabul etti.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ile Demokrat Senatör Bob Menendez, bugün Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak iki partili yasa tasarısının komitede kabul edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Senatörler Thom Tillis, Jeanne Shaheen, James Lankford ve Bill Nelson ile birlikte sunulan tasarının, ABD vatandaşlarının ve büyükelçilik çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınmasını durdurma amacı taşıdığı açıklanmıştı. 2016 yılında Amerikalı Papaz Andrew Brunson tutuklanmıştı. Brunson dün görülen duruşma sonunda hapishaneden ev hapsine transfer edilmişti. Bir sonraki duruşmanın Ekim ayında görüleceği dava için ABD'li senatörler hukuksuz yargılamada bulunulduğunu iddia etmişlerdi. Nisan ayında 66 senatör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Brunson’ın serbest bırakılmasını talep eden bir mektup göndermişlerdi.

"Ev hapsi tatmin edici değil"

“Bu yasa tasarısının yapılmasını asla istemedik ama Türk hükümetini, ABD vatandaşlarının ve yerel olarak istihdam eden büyükelçilik personelinin haksız bir şekilde gözaltına alınmasını durdurmadığı takdirde sonuçlarının olacağı konusunda uyarmıştık” diyen Corker, şöyle devam etti:

“Papaz Brunson’ın hapishaneden ev hapsine geçmesi iyi bir ilk adım olsa da, 21 aydan sonra bu gelişme tatmin edici değildir. Türk hükümetine, ABD'li büyükelçilik görevlilerinin yanı sıra Papaz Brunson da dahil olmak üzere tüm ABD vatandaşlarının tacizine ve keyfi olarak gözaltına alınmasına son verene kadar baskı yapmaya devam edeceğiz. Bu tasarıda bizimle birlikte çalıştığı için ortak sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bu çabada komitenin desteğini takdir ediyorum."

"Vatandaşlarımıza yönelik tacizleri durdurana kadar devam etmelidir"

Senatör Bob Menendez ise yaptığı açıklamada "Türk hükümeti, Papaz Brunson'ı hapishaneden ev hapsine geçirebiliyorsa, derhal şartsız tahliye edilmesini de sağlayabilecek yetkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. Menendez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pastor Brunson’ın davasında bu hafta görülen gecikmiş gelişme yeterli değil. ABD yerel çalışanlarının da serbest bırakılması, ABD vatandaşlarının tacizine ve hedef alınmasına son verilmesi konusunda ısrar ediyoruz. Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası ile birlikte Türkiye, ABD vatandaşlarının aleni bir şekilde gözaltına alınması ve siyasi kazanım vatandaşlarımıza yönelik tacizleri durdurana kadar devam etmelidir.”

'İnsani amaçlar' dışında kredi sağlanmasına karşı çıkıyor

Komisyonda oylanarak kabul edilen “Türkiye Uluslararası Mali Kuruluşlar Yasası” başlıklı tasarı, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ABD icra direktörlerine, insani amaçlar dışında Türkiye’ye Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve EBRD tarafından gelecekte kredi sağlanmasına karşı çıkması talimatı veriyor. Bu talimatın, ABD yönetimi Kongre’ye Türkiye’nin “çifte vatandaşlar dahil Amerikan vatandaşlarını ya da Türkiye’deki Amerikan temsilciliklerinin yerel çalışanlarını artık keyfi olarak gözaltına almadığı ve hareket özgürlüklerini kısıtlamadığı” yönünde bildirimde bulununcaya kadar geçerli olması öngörülüyor.

Önce Senato'da, sonra Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor

Tasarı, IMF dahil diğer tüm uluslararası mali kuruluşların ABD icra direktörlerini de, diğer kilit ülkelerle birlikte çalışarak, Türk hükümetiyle gelecekteki temaslar ve kredi sağlama konusunda, ülkedeki insan haklarını geliştirecek şekilde uyumlu bir politika yaklaşımı geliştirmekle görevlendiriyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması, sonra da Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilip orada da geçirilmesi ve Başkan Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor.