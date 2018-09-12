Türkiye'nin köydeki ilk uzay gözlem evi, ilgisizlikten kapandı

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), (DHA) - ORDU\'da çocuk yaşta izlediği ay tutulması sonucu başlayan uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap (72), 12 yıl önce köyünde, \'Astro Cumali\' adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda ilgi odağı oldu. Ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Cumaittin Turap, ilgi görmeyen uzay gözlem evini kapattı ve yerleşmeyi düşündüğü Ege Bölgesi’ndeki bir ile taşımaya kara verdi.

6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970\'li yılların başında çalışmak için İsviçre\'ye gitti. Avrupa\'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzay merakını gidermek için araştırmalar yapan Turap, Türkiye\'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskopler getirdi. Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlem evine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 12 yıl önce köyün zirve noktasında ‘Astro Cumali’ adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Cumaittin Turap da ilgi görmeyen uzay gözlem evini kapattı, yerleşmeyi düşündüğü Ege Bölgesi’ndeki bir ile taşıma kararı aldı.

\'DESTEK DE İLGİ DE YOK\'

Gözlem evini kurmak için maddi ve manevi emek harcadığını ancak destek göremediğini anlatan Cumaittin Turap, uzay gözlem evinin atıl kalmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Cumaittin Turap, \" Memleketimde güzel bir tesis kurdum. İsviçre’den 12 adet özel teleskop ile araç ve gereçler getirdim. Dünyanın her tarafından buraya büyük bir merak vardı. Burayı görebilmek için yurt dışından gelenler bile vardı. Artık gözlem evi ile ilgilenen yok. Maalesef destek de, ilgi de yok. Bu nedenle ben de gözlem evini Ege’ye taşıyacağım. Hiç değilse orada yerleşeceğim şehri incelerim. Burada büyük bir imkan var ama maalesef uzaya ilgi gösteren kimse yok\" dedi.

\'TELESKOPLARI İSTEYEN OLDU, SATMADIM\'

Teleskopların nemden uzak olması için gözlem evini bin rakımlı tepede kurduğunu, bölgenin ışıktan arındırılmış olmasının da büyük önem arz ettiğini ifade eden Cumaittin Turap, \"Gözlem evimizde bütün imkanlar var. NASA’ya da üyeyim. Dünyanın herhangi bir yerindeki güneş tutulmasını buradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. İmkanlar çok ama destek yok. Gözlem evini şu anda kapalı tutuyorum. Gelmek isteyen olursa telefonla arıyorlar. Buraya kadar gelen kişileri de geri boş göndermek istemiyorum. O nedenle açıp gezdirdikten sonra tekrar kapatıyorum. Teleskopları satın almak isteyenler oldu, çok da iyi para teklif ettiler fakat satmadım. Satmayı da düşünmüyorum\" diye konuştu.



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