Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi'nin de içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazadan hemen sonra gelen bilgilerde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç'ın da yaralandığı belirtildi. Daha sonra, ölü sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı'ndan geçmiş olsun telefonu

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından gelen bilgilerde ise ölü sayısının 3'e çıktığı belirtildi. Büyükelçi'nin durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.