T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki şüpheliyi arıyor.

19 Mart 2018 16:17

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne sabaha karşı saat 03.00 sularında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Çalışma saatleri dışında gerçekleştirildiği için saldırı esnasında binada kimsenin bulunmadığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kopenhag Emniyet Müdürü Henrik Moll, saldırıda büyükelçilik binasının dış cephesinin az derecede zarar gördüğünü açıkladı. Moll, binanın önünde görev yapan polis memurlarının saldırıya kısmen tanıklık ettiğini ve iki kişinin suç mahallinden kaçtıklarını gördüklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Danimarka polisinin iki şüpheliyi aradığı kaydedildi.

Soruşturmayı yöneten Torben Madsen ise toplamda dört saldırgan olduğuna inandıklarını belirtti. Madsen, teknisyenlerin saldırıda kullanılan şişelerden parçaların da aralarında bulunduğu bazı kanıtlara ulaştığını kaydetti. Bunlar üzerindeki parmak izlerinden hareketle DNA analizi yapılarak saldırganların kimliğinin tespit edilmesinin planlandığı ve aynı şekilde güvenlik kameralarının da inceleneceği belirtildi.

Şubat ayı sonunda da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı düzenlenmişti. Önce sis bombası patlattığı belirlenen saldırganlar, büyükelçilik binasına sarı, kırmızı ve yeşil renkli boya fırlatmıştı.

AP,dpa,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye DanimarkaKopenhag BüyükelçiliğiEmniyet Müdürü Henrik MollDanimarkaTorben MadsenDNATürkiye Berlin BüyükelçiliğiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24