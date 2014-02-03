Türkiye'nin konuştuğu pas

Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Bursaspor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sneijder üst üste mükemmel üç gol attı.
Sneijder'i maçın yıldızı yapan sadece attığı goller ve oynadığı futbol değildi.
Hollandalı yıldız Selçuk'a 50. dakikada öyle bir pas verdi ki... Hem ekran başındakiler hem de Arena'da maçı izleyenler, şaşkınlıktan kala kaldı. Sneijder kafasıyla değil, ayakları ya da göğsüyle değil, Selçuk'un önüne poposuyla topu indirdi.
Bu hareket anında sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte o hayranlık tweetleri...
@ua1905_gs
Sneijder poposuyla asist yapıyordu neredeyse selçuk iyi vursaydı hahaha.
@Ua_ferda1905
Sneijder’in popo pasına öl bit geber.
@saygilifurkan
Sneijder’in popo asisti
@yenalcileci
Sneijder’in popo pası çok inceydi.
@ferhatkucuksari
Sneijder’in popo pası bir harika
@erkantcrl 1905
Sneijder’in popo pası diyorum ve susuyorum.
@aslantaraftar
Sneijder o popo pasından sonra pfdk’ya sevkedilir TFF uyumu işini yap.
@eslengin
3 gol mühim değil, Sneijder’in popo pası çok iyiydi.
@BelmaCaglayan
Hayat bazen Sneijder’in popo pası gibi.