Türkiye'nin konuştuğu pas

Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Bursaspor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sneijder üst üste mükemmel üç gol attı.

Sneijder'i maçın yıldızı yapan sadece attığı goller ve oynadığı futbol değildi.

Hollandalı yıldız Selçuk'a 50. dakikada öyle bir pas verdi ki... Hem ekran başındakiler hem de Arena'da maçı izleyenler, şaşkınlıktan kala kaldı. Sneijder kafasıyla değil, ayakları ya da göğsüyle değil, Selçuk'un önüne poposuyla topu indirdi.

Bu hareket anında sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte o hayranlık tweetleri...

@ua1905_gs

Sneijder poposuyla asist yapıyordu neredeyse selçuk iyi vursaydı hahaha.

@Ua_ferda1905

Sneijder’in popo pasına öl bit geber.

@saygilifurkan

Sneijder’in popo asisti

@yenalcileci

Sneijder’in popo pası çok inceydi.

@ferhatkucuksari

Sneijder’in popo pası bir harika

@erkantcrl 1905

Sneijder’in popo pası diyorum ve susuyorum.

@aslantaraftar

Sneijder o popo pasından sonra pfdk’ya sevkedilir TFF uyumu işini yap.

@eslengin

3 gol mühim değil, Sneijder’in popo pası çok iyiydi.

@BelmaCaglayan

Hayat bazen Sneijder’in popo pası gibi.