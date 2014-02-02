Türk Telekom Arena'da gol yağmuru

Lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada takipçisi Galatasaray, sahasında Bursaspor'u 6-0 yendi.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in golüyle, 12. dakikada 1-0 öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında Felipe Melo, ceza alanına girerken müthiş bir süratle 3 rakibinin arasından geçip sol kale direği dibindeki Sneijder'e pasını verdi ve Sneijder, topu boş kaleye gönderdi.

Sneijder, 20. dakikada, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Sneijder, topu sürüp ceza alanının dışından uzak mesafeden sol ayağıyla kaleye şutunu gönderdi ve top sol üst köşeden ağlarla buluştu. Eboue, topu alıp ceza alanına girdi ve Frey'i de geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Emmanuel Eboue ile, 24. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Sneijder, 43. dakikada 3. golünü atarak takımını ilk yarının son dakikalarında 4-0 öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Eboue ve Drogba paslaşmalarının ardından ceza alanına yerden yapılan ortada Sneijder, müsait durumda topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı, Galatasray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 66. dakikada Didier Drogba, takımının 5. golünü kaydetti. Sağ kanattan gelişen atakta Eboue, ısrarla topla birlikte rakibini geçti ve ceza alanına girip kale sahasındaki Drogba'ya pasını verdi ve Drogba da topu klas bir topuk vuruşuyla ağlara gönderdi.

Galarasaray'ın 6. golü 88. dakikada Selçuk İnan'dan geldi. Ceza alanına yüksek gönderilen topla buluşan Selçuk, ceza alanı içi sol çaprazında açısını düzelttikten sonra sağ ayağıyla top sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

Maç Galatasaray'ın 6-0'lık galibiyetiyle sonlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 37'ye yükselterek Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye düşürdü. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.

Arena'da Metin Oktay ruhu Metin Oktay'ın doğumunun 73. yıldönümüne rastlayan ve Sneijder'in 3 golle yıldızlaştığı maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, her golün ardından Metin Oktay'ın ismi haykırıldı.