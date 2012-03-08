Türkiye'nin kıyılarına yağmur, iç kesimler kar geliyor

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Artvin, Ardahan, Antalya, Mersin ve Karaman çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle hafif yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan ile gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Yozgat, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Meteoroloji'den uyarılar



BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KAR ERİMELERİ UYARISI: Hava sıcaklığında beklenen artış nedeniyle, yerde kar örtüsü bulunan iç bölgelerde özellikle güneşlenmenin yaşandığı öğle saatlerinde kar erimeleri beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelerimizde hava durumu



MARMARA: Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale) ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bilecik ve Bursa çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.

EGE: Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Manisa ve Kütahya ile akşam ve gece saatlerinde İzmir, Uşak ve Afyon çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor

İÇ ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, Karaman çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir, akşam ve gece saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur, gece Sivas, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis hadisesi, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam ve gece saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi, yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Artvin, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında, gece bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU: Parçalı kuzey kesimleri çok bulutlu, Ardahan ile gece saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.